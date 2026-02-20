Andrew und Fergie: So sehr leiden ihre Töchter Beatrice und Eugenie unter dem Skandal

Neue Enthüllungen rund um Andrew und Fergie sorgen für Wirbel im britischen Königshaus. Besonders für Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie ist die Lage belastend.

Am Donnerstagmorgen wurde Andrew Mountbatten-Windsor (66) wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs festgenommen. Am Abend kam er aus dem Polizeigewahrsam frei und zog sich in das Bauernhaus "Wood Farm" in Sandringham zurück. Genau dort wurde er zuvor auch festgenommen. Seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), genannt Fergie, soll untergetaucht sein und wurde zuletzt im September öffentlich gesehen.

© Getty

Eine Quelle aus dem Umfeld der Familie sagte dem "The Telegraph": "Das ist katastrophal für Fergie und die Mädchen." Beatrice und Eugenie sollen nach der Festnahme ihres Vaters völlig aufgelöst sein. Ein Palastmitarbeiter erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung: „Beatrice und Eugenie leiden sehr.“ Laut „Telegraph“ soll sich eine der beiden Schwestern derzeit bei ihrer Mutter aufhalten. Zuletzt berichtete die "Daily Mail", Eugenie versuche, einen "Mittelweg zu finden, um den Kontakt zu ihren Eltern nicht abzubrechen und dennoch der königlichen Familie nahe zu bleiben".

© Getty Images

Mehr lesen:

Rückzug nach Sandringham

Ende Januar besuchte Prinzessin Beatrice ihren Vater ein letztes Mal in der "Royal Lodge". Sie hatte ihre Tochter Sienna (4) dabei. Wenige Tage später musste Andrew sein Zuhause verlassen – auf Anweisung seines Bruders Charles III. (77). Er stellte ihm eine Unterkunft in Sandringham zur Verfügung. "Wir sind alle geschockt! Das hat niemand geahnt", sagte ein Palastmitarbeiter zur "Bild".

Leben im Rampenlicht

Prinzessin Eugenie © Getty Images

Prinzessin Eugenie (35) arbeitet als Direktorin der renommierten Kunstgalerie "Hauser & Wirth" in London. Beatrice ist mit Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (42) verheiratet. Beide bewegen sich weiterhin in gesellschaftlichen Spitzenkreisen. Für die Schwestern bleibt die Herausforderung, ihr eigenes Leben vom Schatten der aktuellen Ereignisse zu trennen.