Von Hadid bis Hathaway: Ralph Lauren eröffnet New York Fashion Week mit fulminanter Show

Ralph Lauren eröffnete Dienstagabend die New York Fashion Week und präsentierte seine Herbst 2026 Kollektion. Neben Front-Row-Gästen wie Anne Hathaway und Lana Del Rey gab es auch am Runway einige Highlights.

Wenn Ralph Lauren zur Eröffnung der New York Fashion Week ruft, kommen sie alle! Die erste Reihe war ein wahres Who-is-Who der A-Lister: Hollywood-Ikone Anne Hathaway strahlte neben Pop-Queen Lana Del Rey, während Vogue-Chefin Anna Wintour hinter ihrer Sonnenbrille gewohnt scharf die Looks analysierte. Auch „Riverdale“-Beauty Lili Reinhart und Supermodel Joan Smalls ließen sich das Event des Jahres nicht entgehen. Die Kulisse war eine perfekte Mischung aus aristokratischer Eleganz und rustikalem Charme.

Gigi Hadid eröffnet die NYFW

Niemand Geringeres als Gigi Hadid eröffnete die Show in einem Look, der sofort zum Must-have avancierte: Ein Korsett-Top kombiniert mit einem fließenden Maxirock und einer silbernen Bauch-Kette. Doch das war erst der Anfang! Den krönenden Abschluss bildete Gigi in einer braunen Samt-Robe mit aufregenden Ärmeln aus Kettenhemd-Details.

Die Looks: Zwischen Romantik und Rebellion

Ralph Lauren bewies mit stolzen 86 Jahren, dass er Trends nicht nur folgt, sondern sie immer noch setzt. Die Kollektion für den Herbst 2026 war ein Spiel mit Kontrasten:

Luxuriöse Stoffe: Samt, Tweed, Jacquard und Seide trafen auf Shearling.

Metallic-Details: Silberne Broschen und Ketten-Elemente gaben den romantischen Looks einen edgy Twist.

Western-Vibes: Reitstiefel und Lederhosen sorgten für den typischen Ralph Lauren-Stil.

Besonders faszinierend: Die filigranen Kettenhemden, die unter Tweed-Jacken hervorblitzten. „Was für ein Weg, einer Frau eine wunderschöne Rüstung zu geben“, schwärmte auch Schauspielerin Ariana DeBose nach der Show.

Vom Runway zu den Olympischen Spielen

Ralph Lauren bleibt die Instanz für amerikanischen Stil. Nicht nur auf dem Laufsteg setzt er Maßstäbe: Der Designer wurde erneut ausgewählt, die Outfits für das Team USA bei den Olympischen Winterspielen in Mailand zu entwerfen. Die Ehre hat der Modezar bereits zum sechsten Mal.