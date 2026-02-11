Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Ralph Lauren
© Getty Images

Glamour-Gipfel

Von Hadid bis Hathaway: Ralph Lauren eröffnet New York Fashion Week mit fulminanter Show

11.02.26, 10:22
Teilen

Ralph Lauren eröffnete Dienstagabend die New York Fashion Week und präsentierte seine Herbst 2026 Kollektion. Neben Front-Row-Gästen wie Anne Hathaway und Lana Del Rey gab es auch am Runway einige Highlights.

Wenn Ralph Lauren zur Eröffnung der New York Fashion Week ruft, kommen sie alle! Die erste Reihe war ein wahres Who-is-Who der A-Lister: Hollywood-Ikone Anne Hathaway strahlte neben Pop-Queen Lana Del Rey, während Vogue-Chefin Anna Wintour hinter ihrer Sonnenbrille gewohnt scharf die Looks analysierte. Auch „Riverdale“-Beauty Lili Reinhart und Supermodel Joan Smalls ließen sich das Event des Jahres nicht entgehen. Die Kulisse war eine perfekte Mischung aus aristokratischer Eleganz und rustikalem Charme.

Ralph Lauren
© Getty Images

Gigi Hadid eröffnet die NYFW

Ralph Lauren
© Getty Images

Lesen Sie auch

Niemand Geringeres als Gigi Hadid eröffnete die Show in einem Look, der sofort zum Must-have avancierte: Ein Korsett-Top kombiniert mit einem fließenden Maxirock und einer silbernen Bauch-Kette. Doch das war erst der Anfang! Den krönenden Abschluss bildete Gigi in einer braunen Samt-Robe mit aufregenden Ärmeln aus Kettenhemd-Details. 

Die Looks: Zwischen Romantik und Rebellion

Ralph Lauren bewies mit stolzen 86 Jahren, dass er Trends nicht nur folgt, sondern sie immer noch setzt. Die Kollektion für den Herbst 2026 war ein Spiel mit Kontrasten:

  • Luxuriöse Stoffe: Samt, Tweed, Jacquard und Seide trafen auf Shearling.
  • Metallic-Details: Silberne Broschen und Ketten-Elemente gaben den romantischen Looks einen edgy Twist.
  • Western-Vibes: Reitstiefel und Lederhosen sorgten für den typischen Ralph Lauren-Stil.
  • Besonders faszinierend: Die filigranen Kettenhemden, die unter Tweed-Jacken hervorblitzten. „Was für ein Weg, einer Frau eine wunderschöne Rüstung zu geben“, schwärmte auch Schauspielerin Ariana DeBose nach der Show.

Ralph Laurent Herbst 2026 Kollektion

  • Ralph Lauren 1/7
    Ralph Lauren
  • Ralph Lauren 2/7
    Ralph Lauren
  • Ralph Lauren 3/7
    Ralph Lauren
  • Ralph Lauren 4/7
    Ralph Lauren
  • Ralph Lauren 5/7
    Ralph Lauren
  • Ralph Lauren 6/7
    Ralph Lauren
  • Ralph Lauren 7/7
    Ralph Lauren

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Vom Runway zu den Olympischen Spielen

Ralph Lauren bleibt die Instanz für amerikanischen Stil. Nicht nur auf dem Laufsteg setzt er Maßstäbe: Der Designer wurde erneut ausgewählt, die Outfits für das Team USA bei den Olympischen Winterspielen in Mailand zu entwerfen. Die Ehre hat der Modezar bereits zum sechsten Mal.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen