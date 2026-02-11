Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Flirten Sie nicht zu offensiv! Man wird allmählich misstrauischer.

Flirten Sie nicht zu offensiv! Man wird allmählich misstrauischer. Beruf: Ehrgeiz braucht mehr Teamgeist. Rücksicht auf Interessen anderer!

Ehrgeiz braucht mehr Teamgeist. Rücksicht auf Interessen anderer! Fitness:Heute lässt sich bestimmt viel bewegen. Auch mental sind Sie topfit.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie nicht zu kritisch, sondern ein wenig offener und flexibler!

Seien Sie nicht zu kritisch, sondern ein wenig offener und flexibler! Beruf: Bremsen Sie den Elan anderer nicht! Kooperativ erreichen Sie mehr.

Bremsen Sie den Elan anderer nicht! Kooperativ erreichen Sie mehr. Fitness:Gestatten Sie sich mehr Spielraum, damit ersparen Sie sich Stress!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie könnten sich Ärger einhandeln. Lieber cool und vernünftig bleiben!

Sie könnten sich Ärger einhandeln. Lieber cool und vernünftig bleiben! Beruf: Kooperation statt Konfrontation! Und schnallen Sie den Gürtel enger!

Kooperation statt Konfrontation! Und schnallen Sie den Gürtel enger! Fitness:Stress, Müdigkeit und schlechte Laune? Langsamer und viel gelassener!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Allzu ungestüme Annäherung? Cool bleiben, das Blatt wendet sich schon!

Allzu ungestüme Annäherung? Cool bleiben, das Blatt wendet sich schon! Beruf: Seien Sie etwas mutiger und schließen Sie sich neuen Initiativen an!

Seien Sie etwas mutiger und schließen Sie sich neuen Initiativen an! Fitness:Es darf ein bisschen sportlicher sein. Das wäre ein guter Ausgleich.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Verlockende Strohfeuer in Sicht? Verbrennen Sie sich nicht die Finger!

Verlockende Strohfeuer in Sicht? Verbrennen Sie sich nicht die Finger! Beruf: Kommt man mit Ihren Initiativen klar? Ohne Geduld wird es nicht gehen.

Kommt man mit Ihren Initiativen klar? Ohne Geduld wird es nicht gehen. Fitness:An Motivation fehlt es nicht. Ohne Plan verpufft Energie aber schnell.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Viel vorsichtiger! Geben Sie sich lieber humorvoll statt streitlustig!

Viel vorsichtiger! Geben Sie sich lieber humorvoll statt streitlustig! Beruf: Sie könnten sich leicht verkalkulieren. Rechnen Sie sehr genau nach!

Sie könnten sich leicht verkalkulieren. Rechnen Sie sehr genau nach! Fitness:Es ist ein anstrengender Tag. Lieber mal abschalten und entspannen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es wird Zeit, mit Gefühlen behutsamer umzugehen. Nicht zu offensiv!

Es wird Zeit, mit Gefühlen behutsamer umzugehen. Nicht zu offensiv! Beruf: Differenzen kündigen sich. Da ist Ihr diplomatisches Geschick gefragt.

Differenzen kündigen sich. Da ist Ihr diplomatisches Geschick gefragt. Fitness:Mäßigen Sie Ihr Tempo etwas! Die Konzentration muss mithalten können.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man darf sich nicht eingeengt fühlen. Geduld kommt bald ans Ziel.

Man darf sich nicht eingeengt fühlen. Geduld kommt bald ans Ziel. Beruf: Schwimmen Sie mit dem Strom, um neue Verbündete zu gewinnen!

Schwimmen Sie mit dem Strom, um neue Verbündete zu gewinnen! Fitness:Wieder mal alles zu anstrengend? Sie können sich Unterstützung holen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Venus warnt vor Übermut. Sie könnten Ihre Möglichkeiten überschätzen.

Venus warnt vor Übermut. Sie könnten Ihre Möglichkeiten überschätzen. Beruf: Überrennen Sie niemanden mit Ihrer Entschlossenheit! Rücksichtsvoller!

Überrennen Sie niemanden mit Ihrer Entschlossenheit! Rücksichtsvoller! Fitness:Beleben Sie Ihren Kreislauf mit Bewegung, ohne ihn zu überfordern.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Erst mal viel lockerer und offener! Werden Sie aber auch einfühlsamer!

Erst mal viel lockerer und offener! Werden Sie aber auch einfühlsamer! Beruf: Erst mal alle Einwände beiseitelassen, neue Initiativen unterstützen!

Erst mal alle Einwände beiseitelassen, neue Initiativen unterstützen! Fitness:Unterwegs zu sein, um neue Eindrücke zu sammeln, bringt Lebensfreude.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Bloß nicht zu temperamentvoll! Gehen Sie sehr behutsam auf andere zu!

Bloß nicht zu temperamentvoll! Gehen Sie sehr behutsam auf andere zu! Beruf: Kontrollieren Sie lieber alles ganz genau, statt allzu schnell loszulegen!

Kontrollieren Sie lieber alles ganz genau, statt allzu schnell loszulegen! Fitness:Sie sind bestimmt motiviert. Aber wie steht es um Ihre Konzentration?

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Die Stimmung schwankt noch etwas, aber die Liebe klopft bereits an.

Die Stimmung schwankt noch etwas, aber die Liebe klopft bereits an. Beruf: Stehen Sie unter Druck? Ruhe bewahren und auf den Teamgeist bauen!

Stehen Sie unter Druck? Ruhe bewahren und auf den Teamgeist bauen! Fitness:Bleiben Sie cool und gelassen! Lassen Sie sich von anderen ermutigen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.