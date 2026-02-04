Numbeo Crime Index: Das sind die neuen gefährlichsten Städte der Welt

Der neue Crime Index von Numbeo verrät die gefährlichsten Städte der Welt.

Die Welt ist groß und die Sicherheit in Städten unterscheidet sich teils dramatisch. Das globale Crime-Index-Ranking von Numbeo gibt jährlich Einblick in die wahrgenommene Kriminalitätslage in Metropolen mit über 300.000 Einwohnern. Für Reisende ist das besonders spannend: Welche Städte gelten aktuell als besonders gefährlich – und wo liegen klassische Urlaubsziele im globalen Vergleich?

So entsteht das Ranking

Numbeo erhebt seine Daten weltweit auf Basis von Umfragen unter Einwohnern einer Stadt. Bewertet werden unter anderem Sorgen über Gewalt, Überfälle, Einbrüche, Drogenprobleme, Diskriminierung und Korruption. Aus den Antworten entsteht ein Crime Index zwischen 0 (sehr sicher) und 100 (sehr gefährlich). Berücksichtigt werden ausschließlich Städte mit ausreichend Umfrageteilnehmern und ohne aktive Kriegsbedingungen.

Pietermaritzburg ist die gefährlichste Stadt der Welt 2026 © Getty Images

Top 10: Diese Städte stehen an der Spitze des Crime Index

Pietermaritzburg, Südafrika (Crime Index: 82,8) Pretoria, Südafrika (Crime Index: 81,8) Caracas, Venezuela (Crime Index: 81,4) Port Moresby, Papua-Neuguinea (Crime Index: 81,3) Johannesburg, Südafrika (Crime Index: 80,8) Durban, Südafrika (Crime Index. 80,4) San Pedro Sula, Honduras (Crime Index: 79,4) Port Elizabeth, Südafrika (Crime Index: 78,6) Memphis, TN USA (Crime Index: 78,5) Salvador, Brasilien (Crime Index: 76,5)

Pietermaritzburg in Südafrika ist die gefährlichste Stadt der Welt

Ganz oben im Ranking steht Pietermaritzburg, die mit Abstand gefährlichste Stadt der Welt laut Numbeo. Hier hat sich die subjektive Wahrnehmung der Sicherheit zuletzt stark verschlechtert – ein Indiz dafür, wie gesellschaftliche Spannungen und Wahrnehmung zusammenwirken können.

Auch die Hauptstadtregion Südafrikas landet weit oben, auf Rang 2. Polizeiliche Herausforderungen, soziale Ungleichheit und hohe Gewalt- und Eigentumskriminalität sind Faktoren, die oft in der öffentlichen Wahrnehmung auftauchen.

Die venezolanische Hauptstadt Caracas ist seit Jahren für hohe Kriminalitätsraten bekannt und landet 2026 auf dem dritten Platz. Politische und wirtschaftliche Instabilität spiegeln sich auch in Sicherheitsbedenken der Bevölkerung wider.

Marseille ist die gefährlichste Stadt Europas. © Getty Images

Ein Blick auf Europa in der Sicherheitsskala

Auf Platz 36 taucht mit Marseille die erste europäische Stadt im Ranking auf – alle höheren Plätze werden von Städten in Afrika, Südamerika und Nordamerika belegt.

Österreich schneidet im internationalen Vergleich sehr gut ab: Wien liegt auf Platz 334, Graz auf Platz 341, weit hinten im Ranking und damit deutlich sicherer als die Top-Metropolen der Liste. Das spiegelt die insgesamt niedrige Kriminalitätswahrnehmung in vielen mitteleuropäischen Städten wider.

Fazit: Was bedeutet das Ranking für Reisende?

Das Numbeo-Ranking bietet Einblicke in die subjektive Momentaufnahme von Einwohnern, gilt allerdings nicht als offizielle Polizeistatistik. Gerade in Städten mit stark divergierenden Lebensrealitäten kann die wahrgenommene Unsicherheit von tatsächlichen Gefahren abweichen.

Für Reisende gilt: Kontext ist entscheidend. In vielen Metropolen mit hohen Crime Index-Werten gibt es durchaus sichere Viertel und touristische Hotspots mit erhöhter Polizeipräsenz. Gleichzeitig zeigt das Ranking eindrücklich: Mitteleuropa zählt zu den relativ sichersten Regionen der Welt.