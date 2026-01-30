Oben ohne: Heidi Klum posiert fast nackt in neuem Musikvideo

Heidi Klum ist es gewohnt, in den sozialen Medien etwas Haut zu zeigen und deshalb überrascht uns ihr neuester Nacktauftritt kaum. Um ihr aktuelles Musikprojekt zu teasern, zeigte sich die 52-Jährige jetzt in einem besonders aufreizenden Look und posierte oben ohne.

Heidi Klum ist stolz auf ihren Körper und den teilt sie auch nur allzu gerne mit ihren Fans auf Social Media. Jetzt postete die vierfache Mutter auf Instagram wieder einen freizügigen Look, mit dem sie für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Für das Musikvideo zu ihrem neuen Song „Red Eye“ mit Star-DJ Diplo schlüpft die GNTM-Chefin in einen flauschigen Pelzmantel und trägt darunter nichts weiter als ein knappes Höschen.

Heidi posiert oben ohne

Dass Heidi ihre Brüste gerne zur Schau stellt, ist längst kein Geheimnis mehr. Kein Wunder also, dass auch „Hans und Franz“ (wie sie ihre Brüste nennt) im neuen Musikvideo ihren großen Auftritt haben. Inmitten verlassener Bahngleise posiert das Model oben ohne, trägt einen funkelnden weißen Stringtanga, taupefarbene Overknee-Stiefel und einen elfenbeinfarbenen Pelzmantel, der nur das Nötigste verdeckt.

Verführerisch dreht Heidi sich vor einer beeindruckenden Wüstenkulisse, während ihr Haar im Wind weht. Cool verschränkt sie die Arme vor der Brust und wirft der Kamera einen heißen Blick zu.

Vom Supermodel zur Popsängerin

Ob Heidi Klum mit ihrer Gesangskarriere richtig durchstarten wird, bleibt fraglich. „Red Eye“ ist bereits ihre vierte Single und reiht sich in ihre bisherigen „Hits“ wie „Wonderland“ (2006), „Chai Tea with Heidi“ (mit Snoop Dogg 2022) und den Party-Song „Sunglasses at Night“ (mit DJ Tiësto, 2024) ein. Die letzten beiden Lieder liefen als Titelsongs für Germany’s Next Topmodel.

© Getty Images

„Ich liebe es, viele verschiedene Dinge zu machen, nicht nur Modeln oder bei America’s Got Talent aufzutreten“, verriet Heidi in einem Interview mit Billboard und machte klar, dass sie noch lange nicht am Ende ihrer Karriereleiter angekommen ist.

Heidi Klum setzt sich wieder einmal selbst in Szene. Ihr freizügiger Look, kombiniert mit einem heißen Musikvideo, zeigt: Diese Frau weiß genau, wie man sich ins Gespräch bringt.