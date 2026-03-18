Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 18.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sehr einfühlsam und rücksichtsvoll! Und leisere Töne bei Aussprachen!

Sehr einfühlsam und rücksichtsvoll! Und leisere Töne bei Aussprachen! Beruf: Zeigen Sie mehr Verständnis für andere! Teamwork braucht Empathie.

Zeigen Sie mehr Verständnis für andere! Teamwork braucht Empathie. Fitness:Tempo und Einsatz vernünftig dosieren! Die Konzentration passt wieder.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wer mehr Feingefühl und Romantik zulässt, schafft das richtige Klima.

Wer mehr Feingefühl und Romantik zulässt, schafft das richtige Klima. Beruf: Nicht einfach vorpreschen! Erst nachdenken und in Ruhe darüber reden.

Nicht einfach vorpreschen! Erst nachdenken und in Ruhe darüber reden. Fitness:Gelassen in den Tag starten und dann nach und nach Tempo zulegen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Man braucht viel mehr Empathie! Man ist sensibler, als Sie glauben.

Man braucht viel mehr Empathie! Man ist sensibler, als Sie glauben. Beruf: Hürden sinnvoll zu nehmen, verlangt Geduld und Fingerspitzengefühl.

Hürden sinnvoll zu nehmen, verlangt Geduld und Fingerspitzengefühl. Fitness: Es geht nur in kleinen Schritten. Und Achtsamkeit unbedingt erhöhen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Verabreden Sie sich heute! Betonung auf Reden, ohne Erwartungsdruck!

Verabreden Sie sich heute! Betonung auf Reden, ohne Erwartungsdruck! Beruf: Sich kooperativ auf Teamwork einzulassen, macht alles viel einfacher.

Sich kooperativ auf Teamwork einzulassen, macht alles viel einfacher. Fitness:Dank Ihrer Konzentration dürfen Sie sich heute etwas mehr vornehmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Geben Sie Ihrem Gegenüber das Gefühl, dass man sich anlehnen kann!

Geben Sie Ihrem Gegenüber das Gefühl, dass man sich anlehnen kann! Beruf: Meinungsbildung braucht mehr Zeit. Daher keine voreiligen Lösungen!

Meinungsbildung braucht mehr Zeit. Daher keine voreiligen Lösungen! Fitness:Wer sich Zeit zum Nachdenken nimmt, kommt viel besser durch den Tag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ziemlich verunsichernder Tag. Einfach nur Ruhe bewahren und zuhören!

Ziemlich verunsichernder Tag. Einfach nur Ruhe bewahren und zuhören! Beruf: Sorgfältigere Kontrolle! Heute kann es zu Fehlern und Versehen kommen.

Sorgfältigere Kontrolle! Heute kann es zu Fehlern und Versehen kommen. Fitness:Heute sind Sie wieder sehr empfindlich. Schauen Sie besser auf sich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Leiser und achtsamer! Sie sollten auch etwas mehr Romantik zulassen.

Leiser und achtsamer! Sie sollten auch etwas mehr Romantik zulassen. Beruf: Lenken Sie kooperativ ein! Sie sind gut beraten, auf andere zu hören.

Lenken Sie kooperativ ein! Sie sind gut beraten, auf andere zu hören. Fitness:Setzen Sie sich nicht unter Druck, entspannt läuft es bestimmt besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Gefühlvolle Annäherung, dann könnte es sehr leidenschaftlich werden!

Gefühlvolle Annäherung, dann könnte es sehr leidenschaftlich werden! Beruf: Ihre Argumente passen. Vermitteln Sie sie aber strategisch geduldiger!

Ihre Argumente passen. Vermitteln Sie sie aber strategisch geduldiger! Fitness:Sie sind physisch und mental in Bestform. Nur nicht zu kämpferisch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man ist heute sehr empfindlich. Zerschlagen Sie daher kein Porzellan!

Man ist heute sehr empfindlich. Zerschlagen Sie daher kein Porzellan! Beruf: Nehmen Sie sich an der eigenen Nase, statt sich über andere zu ärgern!

Nehmen Sie sich an der eigenen Nase, statt sich über andere zu ärgern! Fitness:Langsamer und viel achtsamer! Stress ist pannen- und unfallträchtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Es lohnt sich, geduldig zu bleiben. Verständnis wird sicher honoriert.

Es lohnt sich, geduldig zu bleiben. Verständnis wird sicher honoriert. Beruf: Hören Sie auf Einwände und Vorschläge anderer! Teamgeist ist gefragt.

Hören Sie auf Einwände und Vorschläge anderer! Teamgeist ist gefragt. Fitness:Mehr Verständnis für andere erspart Ärger und Energieverschwendung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ungeduld drosseln, Eigensinn loslassen und für den Partner da sein!

Ungeduld drosseln, Eigensinn loslassen und für den Partner da sein! Beruf: Passen Sie sich den Vorgaben an und erweisen Sie sich als Teamplayer!

Passen Sie sich den Vorgaben an und erweisen Sie sich als Teamplayer! Fitness:Gehen Sie es ruhig und gelassen an! Zweimal nachzudenken lohnt sich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sie kommen auch heute wieder gut an. Nur ein wenig temperamentvoller!

Sie kommen auch heute wieder gut an. Nur ein wenig temperamentvoller! Beruf: Auf zu Vorstellungsterminen, Verhandlungen, Vorsprachen und Prüfungen!

Auf zu Vorstellungsterminen, Verhandlungen, Vorsprachen und Prüfungen! Fitness:Sie sind sehr motiviert und kommen immer besser in Fahrt. Auch mental.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.