Astro-Woche
8.8. – 14.8.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Ihr MADONNA-Horoskop (8.8. – 14.8.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)
- Die Venus-Opposition legt Ihnen nahe, die Füße still zu halten und sich fair und entgegenkommend zu verhalten. Sonst wird es ab Mittwoch kritisch.
- Gesundheit: Merkur stärkt Sie zwar mental, Ihr Tempo sollten Sie trotzdem halbieren und viel vorsichtiger werden.
- Beruf: Jetzt lieber mal einen Schritt zurück! Für Verhandlungen ist der Dienstag der beste Tag.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Wählen Sie Ihre Worte sehr sorgsam und sparen Sie nicht mit Lob und Anerkennung! Drängen Sie nur nicht auf zu viel Nähe, da fühlt man sich eingeengt.
- Gesundheit: Merkur kündigt neue Nervenbelastungen an, aber immerhin versorgt Sie Mars mit guter neuer Energie.
- Beruf: Das Gesprächs- und Verhandlungsklima wird schwieriger. Jetzt kommt es auf Diplomatie an.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Venus ist Ihnen nun ganz besonders gewogen. Lassen Sie aber mehr Nähe und Gefühl zu, statt Ihre Neugier auszuleben und abenteuerlustig herumzuflirten!
- Gesundheit: Dank Venus blühen Sie jetzt wieder richtig auf. Nehmen Sie sich viel Zeit für Ihre Schönheitspflege!
- Beruf: Bei Bewerbungen kommen Sie bestimmt gut an. Es wird auch Zeit, neue Kontakte zu knüpfen.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Nach Ihrem Kopf geht es jetzt sicher nicht. Druck wäre daher absolut kontraproduktiv. Also lieber tolerant und großzügig, statt Krisen zu provozieren!
- Gesundheit: Mars bringt Ihnen enormen Rückenwind, es kann aber auch sehr stressig werden. Einsatz klug dosieren!
- Beruf: Lassen Sie sich inspirieren, kreativer zu denken! Bleiben Sie aber finanziell vorsichtig!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Treten Sie elegant und charmant auf, dann machen Sie sicher Eindruck! Unter dem Krebs-Mars ist allerdings auch Ihr Familiensinn eine gute Visitenkarte.
- Gesundheit: Sie kommen jetzt immer besser in Form, vor allem mental. Leben Sie aber auch gesundheitsbewusster!
- Beruf: Sie verfügen über starke Ideen und Argumente. Die Realisierung braucht aber noch mehr Zeit.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Jetzt bloß nicht zu nüchtern und pragmatisch! Zeigen Sie sich kontaktfreudiger, charmant und verspielter! Und mehr Entgegenkommen dem Partner gegenüber.
- Gesundheit: Die extrem anstrengende Phase ist ab Mittwoch überstanden, dann haben Sie wieder viel mehr Energie.
- Beruf: Große Ideen sind gefragt, auch wenn es vorerst nur mit Diplomatie und Kompromissen geht.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Das kann spannend werden: Einerseits sind Sie sehr begehrt, aber Mars und Saturn stehen auf der Bremse. Hören Sie lieber auf die Stimme der Vernunft!
- Gesundheit: Mars im Krebs bringt energetische Herausforderungen. Machen Sie lieber noch einen geruhsamen Urlaub!
- Beruf: Nutzen Sie Ihr diplomatisches Geschick! Kompromissbereit, nicht mit dem Kopf durch die Wand!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Mars fordert emotionale Hingabe und Fürsorglichkeit, Venus sehnt sich nach spielerischer Leichtigkeit. Cool bleiben, nicht auf Entscheidungen drängen!
- Gesundheit: Sie sind jetzt wieder ein wahres Energiebündel. Aufpassen, dass Sie Ihre Nerven nicht überfordern!
- Beruf: Unterstützen Sie mal die Ideen anderer und lassen Sie es nicht auf Konfrontation ankommen!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Endlich bereit, mehr Nähe und Nestwärme zuzulassen? Dann haben Sie jetzt gute Karten, vor allem am Dienstag und Mittwoch. Klares Ja zum Miteinander!
- Gesundheit: Nachdem Ihnen Venus wieder gewogen ist, wird es Zeit für ein neues Styling. Mental sind Sie auch top.
- Beruf: Ihre Ideen kommen bestimmt gut an. Mars verlangt aber ein sorgfältiges, langsames Vorgehen.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Jetzt ist absolute Vorsicht geboten: Mars-Opposition und Venus-Quadrat kündigen eine sehr kritische Phase an. Üben Sie sich in toleranter Zurückhaltung!
- Gesundheit: Es kann sehr anstrengend werden. Schalten Sie daher unbedingt zurück und reduzieren Sie Ihr Pensum!
- Beruf: Meiden Sie Konfrontationen und kommen Sie anderen entgegen, bevor Sie den Kürzeren ziehen!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Venus ist Ihnen jetzt sehr gewogen. Lassen Sie andere auf sich zukommen und drängen Sie nicht. Seien Sie aber zur Stelle, wenn man mehr Nähe braucht.
- Gesundheit: Tun Sie wieder mehr für Ihr Wohlbefinden und Ihre Schönheit! Devise: Gesünder essen und mehr Schlaf!
- Beruf: Die Merkur-Opposition kündigt Meinungsverschiedenheiten an. Bleiben Sie kompromissbereit!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Nachdem die Venus-Opposition überstanden ist, könnte Ihnen nun Ihre Ungeduld einen Streich spielen. Drängen Sie bloß nicht, bleiben Sie ganz locker!
- Gesundheit: Spätestens ab Mittwoch verfügen Sie wieder über sehr viel Power. Bringen Sie sich sportlich in Form!
- Beruf: Schließen Sie sich lieber den Plänen anderer an, statt Ihre Ziele eigensinnig zu verfolgen!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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