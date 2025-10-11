Alles zu oe24VIP
Jackson
Teenie auf Flucht

Vier Tote bei Schüssen nach Footballspiel an US-Highschool

11.10.25, 19:03
Bei Schüssen nach einem Footballspiel an einer Highschool im US-Staat Mississippi sind laut Medienberichten mehrere Menschen ums Leben gekommen. 

Es habe vier Tote und zwölf weitere Verletzte gegeben, sagte der Bürgermeister der Kleinstadt Leland, John Lee, dem Sender CBS News, dem "Guardian" und der BBC. Viele Details zur Tat in der Nacht auf Samstag waren noch unklar.

Der lokale Sender WAPT16 vom Senderverbund ABC berief sich auf einen Senator des US-Saats, der von vier Toten und 20 Verletzten sprach. Ein lokales Nachrichtenblog hat aus Kreisen von offiziellen Vertretern der Stadt eine Zahl von sechs Toten genannt bekommen. Offiziell hatte die Polizei noch keine Opferzahl bestätigt.

Die Schüsse sollen sich im Umfeld eines Footballspiels ereignet haben, laut dem Bürgermeister aber auf der Hauptstraße der Kleinstadt mit rund 3.900 Einwohnern.

Die Webseite der Oberstufenschule in Leland hatte ein Spiel gegen ein Team aus der rund eineinhalb Stunden entfernten Stadt Charleston in Mississippi angekündigt. Der Sender WLBT3 berichtete von weiteren Schüssen bei einem Footballspiel in der Nachbarstadt Rolling Fork. Diese Berichte wurden zunächst nicht bestätigt.

