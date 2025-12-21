Auf DIESEM Weihnachtsmarkt gibt es Essen und Trinken gratis

Ein verschenkt am Montag Essen und Getränke. Für zwei Stunden gibt es Speisen und alkoholfreien Punsch gratis.

Ein Weihnachtsmarkt in Hamburg macht kurz vor Weihnachten ein besonderes Geschenk: Alle Besucher erhalten kostenlos Essen und Getränke. Die Aktion gilt nur am Montag, 22. Dezember.

Der Weihnachtsmarkt im Hamburger Stadtpark wird vom Landhaus Walter betrieben. Neben Holzbuden zählt eine urige Almhütte zu den Attraktionen. Die Veranstalter bieten für zwei Stunden gratis Erbsensuppe oder Grünkohl mit oder ohne Kohlwurst an. Auch alkoholfreier Apfel-Punsch und Beeren-Punsch sind kostenlos.

© Picpoint

Internet-Star Rashid Hamid

Hinter der Aktion steht Internet-Star Rashid Hamid. Er wolle ein Zeichen setzen für Gemeinschaft, Wärme und Herz. Hamid lädt von 15 bis 17 Uhr auf den StadtParkZauber-Weihnachtsmarkt ein. Danach kosten Speisen und Getränke wieder Geld.

© Getty

"Gemeinschaft und Austausch"

Hamid überzeugte die Landhaus-Walter-Chefs Felix Reyes und Ramin Dibadj von seiner Idee. Sie gaben eine Großbestellung auf und machten die Aktion kurzfristig möglich.

Landhaus-Walter-Chef Dibadj sagt zur deutschen BILD: „Die Aktion richtet sich ganz bewusst an Menschen, die sich gerade in der Weihnachtszeit einsam fühlen, sich einen Weihnachtsmarktbesuch aus finanziellen Gründen nicht leisten können oder einfach Gemeinschaft und Austausch suchen.“