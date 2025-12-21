Mega-Ansturm auf großes Shopping-Finale vor Weihnachten

Der vierte Advent-Einkaufssamstag hat dem heimischen Handel einen starken Umsatzschub gebracht. Einkaufsstraßen und Einkaufszentren waren in ganz Österreich gut besucht. Mit Anfang der Woche geht das große Shopping-Finale vor Weihnachten los.

In der Wiener Innenstadt drängten sich am Samstagnachmittag zahlreiche Besucher durch Graben, Kohlmarkt und Kärntner Straße – darunter viele Touristen. Auch in Salzburg und Tirol sorgten mildes Wetter und sonnige Abschnitte für hohe Kundenfrequenzen.

Händler zufrieden

Neben den tourismusintensiven Regionen Wien, Salzburg und Innsbruck registrierte man auch in Linz und Villach „außerordentlich hohe Kundenfrequenzen“. Besonders gefragt waren Lebensmittel, Spielwaren, Kosmetika, Schmuck und Bücher – aber auch Möbelhäuser meldeten volle Verkaufsflächen.

Auch der Betreiber Spar European Shopping Centers (SES) mit 16 Centern von Wien bis Vorarlberg zeigte sich zufrieden. Black Friday, der erste und vierte Adventsamstag sowie der 8. Dezember hätten bisher zu den stärksten Einkaufstagen gehört. Die Besucherzahlen lägen auf Vorjahresniveau, die Zahl der Kassenvorgänge sei gestiegen, so SES-Chef Christoph Andexlinger. Die verbleibenden Tage im Dezember – vor und nach Weihnachten – seien nun entscheidend für Handel, Gastronomie und Dienstleistungen.

Prognosen für 2025: leichtes reales Wachstum erwartet

Laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) wird für 2025 ein nominelles Umsatzplus im Handel von 3,2 Prozent erwartet – real ergibt sich ein inflationsbereinigter Zuwachs von rund 1 Prozent. Die österreichische Wirtschaft soll nach zwei Rezessionsjahren 2023/24 real um 0,5 Prozent wachsen.

Wifo und Handelsverband rechnen mit einem weihnachtsbedingten Mehrumsatz von rund 1,19 Milliarden Euro, ein Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Umsatzwirksam wird dieser häufig erst verzögert – etwa wenn Gutscheine und Geschenkkarten im Jänner eingelöst werden.

Auf den letzten Drücker

Mit Anfang der Woche beginnt das Finale des Weihnachtsshoppings. Von Montag an bis zum 24. geht der große Ansturm auf die Last-Minute-Geschenke los.