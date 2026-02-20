Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 50.10 aktien down -1.57% Andritz AG 73.55 aktien up +0.96% BAWAG Group AG 135.10 aktien up +0.82% CA Immobilien Anlagen AG 26.180 aktien up +1.47% CPI Europe AG 16.340 aktien up +0.86% DO & CO Aktiengesellschaft 214.50 aktien down -1.15% EVN AG 28.950 aktien up +0.35% Erste Group Bank AG 106.10 aktien down -0.75% Lenzing AG 25.600 aktien up +0.2% OMV AG 55.10 aktien down -1.34% Oesterreichische Post AG 34.900 aktien down -0.85% PORR AG 40.350 aktien up +1.77% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.740 aktien up +0.05% SBO AG 36.100 aktien down -0.96% STRABAG SE 92.10 aktien up +1.88% UNIQA Insurance Group AG 16.640 aktien up +1.71% VERBUND AG Kat. A 59.75 aktien up +0.93% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.10 aktien up +0.92% Wienerberger AG 30.680 aktien down -0.07% voestalpine AG 47.640 aktien equal +0%
  1. oe24.at
  2. Business
Pfandbonspenden bei SPAR Wien bringen über 107.000 Euro für „Rettet das Kind“
© Spar

Lebensmittelhandel

Pfandbonspenden bei SPAR Wien bringen über 107.000 Euro für „Rettet das Kind“

20.02.26, 13:59
Teilen

SPAR-Kunden in Wien haben 2025 mit gespendeten Pfandbons mehr als 107.000 Euro für „Rettet das Kind“ gesammelt. Österreichweit kamen über 570.000 Euro zusammen. Die freiwilligen Spenden aus Pfandrückgaben unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien direkt in den jeweiligen Regionen.

Seit Einführung des Einwegpfands Anfang 2025 können Kunden bei Spar Österreich entscheiden, ob sie ihre Pfandgutschrift behalten oder direkt am Automaten spenden möchten. Viele Menschen nutzten diese Möglichkeit, um mit jeder Rückgabe gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Im Jahr 2025 kamen auf diesem Weg österreichweit insgesamt 570.525 Euro für die Organisation Rettet das Kind Österreich zusammen. Allein in Wien wurden 107.246 Euro gespendet.

Hilfe bleibt in der Region
Regionalität spielt bei den Spendenaktionen eine zentrale Rolle. Die gesammelten Pfandbonspenden werden an die jeweiligen Landesorganisationen von „Rettet das Kind“ weitergeleitet. So profitieren Kinder, Jugendliche und Familien direkt in den Regionen, in denen die Spenden gesammelt wurden.
„Wir erleben täglich, wie engagiert unsere Kunden sind. Dass im Jahr 2025 so viele Menschen die Möglichkeit genutzt haben, ihren Pfandbon für den guten Zweck zu spenden, zeigt den starken Zusammenhalt in unserer Region. Mit den gesammelten Beträgen können wichtige Projekte von ‘Rettet das Kind’ direkt vor Ort unterstützt werden“, erklärt Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Langjährige Partnerschaft für Familien in NotDer Lebensmittelhändler arbeitet seit vielen Jahren mit „Rettet das Kind“ zusammen. Die Organisation wurde bereits 1956 gegründet und ist heute mit unabhängigen Vereinen in allen Bundesländern vertreten. Grundlage der Arbeit sind die Kinderrechte sowie die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Ziel ist es, Kinder, Jugendliche und Familien in schwierigen Lebenssituationen rasch und unbürokratisch zu unterstützen. Durch die regionale Struktur kann gezielt auf lokale Herausforderungen reagiert werden.„Die Möglichkeit, Pfandgutschriften zu spenden, hat 2025 zusätzliche Mittel für unsere Arbeit geschaffen. Wir bedanken uns bei den Spar-Kunden, die diese Option genutzt und damit Kinder und Familien in Österreich unterstützt haben“, sagt Christian Reiner, Geschäftsführer von „Rettet das Kind“ Wien.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen