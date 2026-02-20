Pfandbonspenden bei SPAR Wien bringen über 107.000 Euro für „Rettet das Kind“

SPAR-Kunden in Wien haben 2025 mit gespendeten Pfandbons mehr als 107.000 Euro für „Rettet das Kind“ gesammelt. Österreichweit kamen über 570.000 Euro zusammen. Die freiwilligen Spenden aus Pfandrückgaben unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien direkt in den jeweiligen Regionen.

Seit Einführung des Einwegpfands Anfang 2025 können Kunden bei Spar Österreich entscheiden, ob sie ihre Pfandgutschrift behalten oder direkt am Automaten spenden möchten. Viele Menschen nutzten diese Möglichkeit, um mit jeder Rückgabe gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Im Jahr 2025 kamen auf diesem Weg österreichweit insgesamt 570.525 Euro für die Organisation Rettet das Kind Österreich zusammen. Allein in Wien wurden 107.246 Euro gespendet.

Hilfe bleibt in der Region

Regionalität spielt bei den Spendenaktionen eine zentrale Rolle. Die gesammelten Pfandbonspenden werden an die jeweiligen Landesorganisationen von „Rettet das Kind“ weitergeleitet. So profitieren Kinder, Jugendliche und Familien direkt in den Regionen, in denen die Spenden gesammelt wurden.

„Wir erleben täglich, wie engagiert unsere Kunden sind. Dass im Jahr 2025 so viele Menschen die Möglichkeit genutzt haben, ihren Pfandbon für den guten Zweck zu spenden, zeigt den starken Zusammenhalt in unserer Region. Mit den gesammelten Beträgen können wichtige Projekte von ‘Rettet das Kind’ direkt vor Ort unterstützt werden“, erklärt Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Langjährige Partnerschaft für Familien in NotDer Lebensmittelhändler arbeitet seit vielen Jahren mit „Rettet das Kind“ zusammen. Die Organisation wurde bereits 1956 gegründet und ist heute mit unabhängigen Vereinen in allen Bundesländern vertreten. Grundlage der Arbeit sind die Kinderrechte sowie die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Ziel ist es, Kinder, Jugendliche und Familien in schwierigen Lebenssituationen rasch und unbürokratisch zu unterstützen. Durch die regionale Struktur kann gezielt auf lokale Herausforderungen reagiert werden.„Die Möglichkeit, Pfandgutschriften zu spenden, hat 2025 zusätzliche Mittel für unsere Arbeit geschaffen. Wir bedanken uns bei den Spar-Kunden, die diese Option genutzt und damit Kinder und Familien in Österreich unterstützt haben“, sagt Christian Reiner, Geschäftsführer von „Rettet das Kind“ Wien.