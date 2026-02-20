Heimische Weinernte 2025 um 37 Prozent gestiegen

Erntemenge stieg auf 2,56 Mio. Hektoliter. Zuwächse in allen Weinbaugebieten dank günstiger Witterung. Weinbestand fiel auf tiefsten Stand seit 7 Jahren.

Nach der geringen Ernte im Jahr davor hat die österreichische Weinproduktion 2025 wieder deutlich zugelegt. Laut Statistik Austria wurden 2,56 Mio. Hektoliter (hl) Wein erzeugt. Das entspricht einem Plus von 37 Prozent gegenüber 2024 und liegt um 11 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt. Ausschlaggebend für den Anstieg waren günstige Witterungsbedingungen mit ausreichend Niederschlag ohne großflächige Frost- oder Hagelschäden.

Besonders stark fiel der Zuwachs bei Weißwein aus. Hier verzeichneten die Winzerinnen und Winzer mit 1,86 Mio. hl ein Plus von 44 Prozent im Vergleich zu 2024, was 15 Prozent über dem langjährigen Schnitt liegt. Die Rotweinproduktion stieg mit einem Plus von 21 Prozent auf 701.000 hl deutlich weniger stark und entsprach damit exakt dem Fünfjahresdurchschnitt. Bei den Qualitäts- und Prädikatsweinen kletterte die Gesamtproduktion im Jahresabstand um 30 Prozent auf 2,27 Mio. hl nach oben.

Zuwächse in allen größeren Weinbauregionen

Die Ertragszuwächse zeigten sich über alle Weinbaugebiete hinweg. Im bedeutendsten Weinbaubundesland Niederösterreich stieg die Produktion um 44 Prozent auf 1,70 Mio. Hektoliter. Das Weinviertel allein verbuchte mit 989.300 hl ein Plus von 42 Prozent. Die Steiermark übertraf das Vorjahr mit einer Produktionsmenge von 244.700 hl sogar um mehr als die Hälfte (plus 54 Prozent). Das Burgenland erreichte einen Zuwachs von 16 Prozent auf 582.900 hl, lag damit allerdings als einziges Bundesland knapp (minus 1 Prozent) unter dem Fünfjahresdurchschnitt. In Wien gab es ein Plus von 38 Prozent auf 30.200 hl.

Weinbestand verringert sich

Trotz der heuer guten Ernte ist der Weinbestand zum Stichtag 31. Juli auf den niedrigsten Stand seit 7 Jahren gesunken. Zurückzuführen sei dies auf die schwache Weinernte des Jahres 2024. Der Bestand verringerte sich insgesamt auf 2,65 Mio. hl, was einem Rückgang von 13 Prozent gegenüber 2024 und 11 Prozent gegenüber dem Fünfjahresmittel entspricht. Davon entfielen 1,42 Mio. hl auf Weißwein (minus 18 Prozent) und 1,23 Mio. hl auf Rotwein (minus 6 Prozent).