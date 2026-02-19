Alles zu oe24VIP
Prosiebensat1
© Matthias Balk/dpa/Archivbild

Große Kürzungen

Kündigungswelle bei ProSiebenSat1Puls4: Bis zu 45 Jobs weg

19.02.26, 12:06
Österreichs größter Privat-TV-Riese ProSiebenSat.1 PULS 4 geht mit dem Rotstift knallhart vor. Bis zu 45 Mitarbeiter fliegen raus: Das ist fast jeder zehnte Job.

Es ist ein Paukenschlag, der die heimische Medienbranche erschüttert. Am Vormittag platzte intern die Bombe: Die Sendergruppe rund um Puls 4 und ProSieben Austria baut massiv Stellen ab.

Rund 10 Prozent der Belegschaft muss gehen

Insgesamt sollen bis zu 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job verlieren. Das entspricht rund neun Prozent der gesamten Belegschaft! Die Geschäftsführung hat die bittere Entscheidung bereits intern kommuniziert. Ein Sozialplan soll nun die schlimmste Not lindern.  

Sport, Texte, Studio: Hier setzt der Spar-Hammer an

Besonders hart trifft es drei Kernbereiche des Medienhauses. Der Rotstift wird hier gnadenlos angesetzt:

  • Sport-Redaktion: Hier wird massiv zusammengestrichen!
  • Studiobetrieb: Weniger Personal hinter den Kulissen und in der Technik.
  • Textangebot: Auch bei den geschriebenen Inhalten wird gespart.

Grund für die Radikal-Kur: Das Unternehmen wolle sich gesundschrumpfen. Man fokussiere auf das Kerngeschäft TV und Streaming.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

