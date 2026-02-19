Volksbanken-Verbund erzielte 2025 höheren Gewinn

Steigerung um 14,2 Prozent laut vorläufigem Ergebnis

Der Volksbanken-Verbund hat seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2025 ausgebaut. Laut vorläufigen Zahlen stieg das Ergebnis nach Steuern um 14,2 Prozent auf 150,1 Mio. Euro, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit. Ausschlaggebend dafür war nach Bankenabgaben unter anderem ein um 5 Prozent auf 293,5 Mio. Euro erhöhter Provisionsüberschuss und eine deutlich verringerte Risikovorsorge (minus 37,8 Prozent).

Gesunkene Marktzinsen

Der Zinsüberschuss ging angesichts gesunkener Marktzinsen im vergangenen Jahr allerdings von 646,2 Mio. Euro auf 586,6 Mio. Euro zurück. Zum Jahresende 2025 verzeichneten die Banken des Volksbanken-Verbundes Kundeneinlagen von 23,6 Mrd. Euro, ein Zuwachs von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die Höhe der an Privatpersonen und Unternehmen vergebenen Gelder wiederum stieg im Gesamtjahr 2025 auf 23,6 Mrd. Euro (2024: 23,2 Mrd. Euro).