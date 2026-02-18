Asbestgefahr - Rückruf von Spielzeug in Österreich

Die Füllung einzelner Figuren soll Spuren von Asbest enthalten.

Wien. In Österreich werden die von Woolworth angebotenen Spielfiguren "Stretcherz Slammerz" zurückgerufen. Bei dem Spielzeug gibt es Kontaminierungen im verarbeiteten Sand, wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Mittwoch mitteilte. Laut Woolworth habe der Lieferant HTI Mängel festgestellt. Laut Angaben aus Deutschland, die ebenfalls Produkte zurückrufen, soll die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten.

In Österreich sind die Spielzeuge mit der Chargennummer EAN: 5050835105345 betroffen. Die Produkte können auch ohne Rechnung in die Filialen zurückgebracht werden. Das Geld erhalten Käuferinnen und Käufer trotzdem zurück. Die Produkte sollten auf keinen Fall weiter für das Spielen benutzt werden.

Rückruf auch in Deutschland

Bei den Discountern Aldi Süd und Action in Deutschland kam es in mehreren Bundesländern ebenfalls zum Rückruf, wie die dpa berichtete. Wie der in Dublin ansässige Hersteller Vulcan Consulting auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de mitteilte, können Spuren von Asbest enthalten sein. Bei Beschädigung könne diese austreten und ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Bei Aldi Süd sind die Produkte "Stretcherz Electro Squad" und "Stretcherz Skull Squad" mit jeweils vier Figuren mit diesen EAN-Nummern betroffen: 5050835011240, 5050835030340. Die Produkte sind in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern verkauft worden.

Bei Action sind die "Stretch Squad"-Figuren einzeln und im Viererpack mit diesen EAN-Nummern betroffen: 5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885.