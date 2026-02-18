10 Jahre FAIRTRADE-Gold: Dorotheum Juwelier setzt bei Eheringen auf Nachhaltigkeit und Verantwortung

Seit zehn Jahren setzt Dorotheum Juwelier als einziger Juwelierpartner in Österreich auf FAIRTRADE-Gold. Mit nachhaltig gefertigten Eheringen aus 585 Gold verbindet das Traditionshaus zeitloses Design mit fairen Arbeitsbedingungen im Goldabbau.

Vor zehn Jahren wurde Fairtrade-Gold in Österreich eingeführt – mit dem Ziel, den Goldabbau für Mensch und Umwelt gerechter zu gestalten. Seither steht das Siegel für transparente Lieferketten, faire Preise und bessere Arbeitsbedingungen im handwerklichen und kleingewerblichen Bergbau.Als einziger offizieller Juwelierpartner bringt Dorotheum Juwelier dieses verantwortungsvoll gewonnene Gold direkt in die heimischen Schmuckvitrinen – und setzt damit ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit im Luxussegment.