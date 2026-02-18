Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -0.39% Andritz AG 72.80 aktien up +0.34% BAWAG Group AG 135.80 aktien up +0.97% CA Immobilien Anlagen AG 26.060 aktien up +0.85% CPI Europe AG 16.290 aktien down -0.31% DO & CO Aktiengesellschaft 211.50 aktien up +0.71% EVN AG 28.700 aktien down -0.35% Erste Group Bank AG 105.90 aktien up +1.05% Lenzing AG 25.200 aktien down -1.75% OMV AG 55.10 aktien up +0.73% Oesterreichische Post AG 34.850 aktien up +0.29% PORR AG 38.850 aktien up +1.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.400 aktien up +1.44% SBO AG 35.050 aktien up +1.15% STRABAG SE 95.90 aktien up +0.1% UNIQA Insurance Group AG 16.560 aktien up +2.86% VERBUND AG Kat. A 59.70 aktien up +1.88% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.20 aktien equal +0% Wienerberger AG 29.860 aktien up +0.54% voestalpine AG 45.600 aktien up +2.15%
  1. oe24.at
  2. Business
10 Jahre FAIRTRADE-Gold: Dorotheum Juwelier setzt bei Eheringen auf Nachhaltigkeit und Verantwortung
© Dorotheum Juwelier

Schmuckbranche

10 Jahre FAIRTRADE-Gold: Dorotheum Juwelier setzt bei Eheringen auf Nachhaltigkeit und Verantwortung

18.02.26, 10:40
Teilen

Seit zehn Jahren setzt Dorotheum Juwelier als einziger Juwelierpartner in Österreich auf FAIRTRADE-Gold. Mit nachhaltig gefertigten Eheringen aus 585 Gold verbindet das Traditionshaus zeitloses Design mit fairen Arbeitsbedingungen im Goldabbau.

Vor zehn Jahren wurde Fairtrade-Gold in Österreich eingeführt – mit dem Ziel, den Goldabbau für Mensch und Umwelt gerechter zu gestalten. Seither steht das Siegel für transparente Lieferketten, faire Preise und bessere Arbeitsbedingungen im handwerklichen und kleingewerblichen Bergbau.Als einziger offizieller Juwelierpartner bringt Dorotheum Juwelier dieses verantwortungsvoll gewonnene Gold direkt in die heimischen Schmuckvitrinen – und setzt damit ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit im Luxussegment.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen