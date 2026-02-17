Alles zu oe24VIP
Junge Österreicher verlieren Vertrauen in Pension – nur 20 % glauben an sichere Altersvorsorge
© Gettyimages

Finanz-Umfrage

Junge Österreicher verlieren Vertrauen in Pension – nur 20 % glauben an sichere Altersvorsorge

17.02.26, 15:31
Die Angst ums Geld wächst: Obwohl 89 % der Frauen und 83 % der Männer finanziell selbstbestimmt leben wollen, fühlt sich nur gut die Hälfte wirklich souverän. Besonders alarmierend: Junge Erwachsene verlieren massiv das Vertrauen in die Altersvorsorge.

Große Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Die neue repräsentative Umfrage von Swiss Life Select Österreich – durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Bilendi – zeigt ein deutliches Bild: Finanzielle Selbstbestimmung bleibt für die Menschen hierzulande eines der wichtigsten Lebensziele. Doch Anspruch und Realität klaffen spürbar auseinander. Während die große Mehrheit angibt, ihr Leben finanziell unabhängig gestalten zu wollen, fühlen sich tatsächlich nur 52 Prozent im Umgang mit Geld wirklich selbstbestimmt. Das ist zwar ein minimaler Anstieg zum Vorjahr – aber noch immer weit entfernt vom eigenen Anspruch. 

CEO Christoph Obererlacher, Swiss Life Select Österreich

CEO Christoph Obererlacher, Swiss Life Select Österreich

© Swiss Life Select

"Die Unsicherheit nehme besonders bei jungen Menschen deutlich zu. Transparente Beratung und klare Finanzplanung seien daher wichtiger denn je", warnt CEO Christoph Obererlacher.

