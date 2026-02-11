Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Lindsey Vonn
Dritte Operation

Schock-Foto: Vonn zeigt Horror-Verletzung

11.02.26, 18:37
Nach ihrem fürchterlichen Sturz bei der Olympia-Abfahrt am vergangenen Sonntag zeigt sich US-Skisuperstar Lindsey Vonn erstmals im Krankenhausbett.

Italien. Lindsey Vonn hat nach ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt nun ein erstes Foto aus dem Krankenhaus gepostet. "Ich hatte meine dritte Operation heute und sie war erfolgreich", schreibt die 41-jährige Skirennläuferin. Vonn fügt hinzu: "Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen. Ich mache Fortschritte, und auch wenn es nur langsam vorangeht, weiß ich, dass alles wieder gut wird." Der US-Skisuperstar hatte sich einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. Auf dem Foto, das sie via Instagram veröffentlichte, sieht man Vonn im Krankenbett mit Schiene um das linke Bein. 

Lindsey Vonn bedankt sich in ihrem Posting beim "großartigen medizinischen Personal" bei ihren Freunden und ihrer Familie, die ihr zur Seite gestanden haben, "sowie für die überwältigende Welle an Liebe und Unterstützung von Menschen aus der ganzen Welt".

Auch in der schweren Zeit nach der Operation denkt Vonn an ihre Sportkollegen vom Team USA. "Herzlichen Glückwunsch an meine Teamkollegen und alle Athleten vom Team USA, die mich unglaublich inspirieren und mir einen Grund geben, mitzufiebern", schreibt die 41-Jährige.

