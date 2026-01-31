Kasper kassierte mit Detroit dritte Niederlage in Folge

Die Detroit Red Wings haben am Samstag in der NHL ihre dritte Niederlage in Folge kassiert.
Das Team des Kärntners Marco Kasper kam zu Hause gegen die Colorado Avalanche 0:5 unter die Räder. Kasper war bei zwei Gegentoren auf dem Eis.
- Olympia-Schock: Eishockey-Arena sorgt für neue Skandale
- Detroit unterlag mit Kasper den Pittsburgh Penguins
- Rossi verliert erstmals mit Vancouver Canucks
Auf den 50. Scorerpunkt seiner Karriere in der besten Eishockey-Liga der Welt muss der 21-Jährige noch warten. In dieser Saison hält er bei fünf Toren und sieben Assists. Als Dritter der Eastern Conference liegt Detroit weiter auf Play-off-Kurs.