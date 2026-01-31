Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NHL
Kasper
© Getty

NHL

Kasper kassierte mit Detroit dritte Niederlage in Folge

31.01.26, 22:37
Teilen

Die Detroit Red Wings haben am Samstag in der NHL ihre dritte Niederlage in Folge kassiert. 

Das Team des Kärntners Marco Kasper kam zu Hause gegen die Colorado Avalanche 0:5 unter die Räder. Kasper war bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Auf den 50. Scorerpunkt seiner Karriere in der besten Eishockey-Liga der Welt muss der 21-Jährige noch warten. In dieser Saison hält er bei fünf Toren und sieben Assists. Als Dritter der Eastern Conference liegt Detroit weiter auf Play-off-Kurs.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen