Erste Bayern-Pleite: Gegner macht sich über Harry Kane lustig

Der FC Bayern kassierte beim 1:2 gegen den FC Augsburg die erste Bundesliga-Niederlage seit März – und die erste Pleite nach zuvor 27 ungeschlagenen Spielen.

Für die Münchner ist es ein schmerzhafter Dämpfer, für die Augsburger eine Sensation. Und für Harry Kane ein Abend zum Vergessen.

Neuer-Ersatz Jonas Urbig patzt, im Angriff hakt es gewaltig. Vor allem Superstar Kane findet überhaupt nicht ins Spiel. Die Bayern lassen Präzision vermissen, der letzte Pass kommt zu selten an – und der sonst so treffsichere Engländer bleibt blass. 44 Minuten lang ist vom Torjäger praktisch nichts zu sehen: kein Abschluss, keine Vorlage, kaum Zweikämpfe. Ein ungewohnt schwacher Auftritt für den Mann, der in der Bundesliga bereits 21 Treffer erzielt hat.

In der Euphorie über den Coup können sich die Augsburger einen Seitenhieb nicht verkneifen. Auf dem offiziellen englischsprachigen X-Account des Klubs posten sie einen fiktiven Chatverlauf, der Kane auf die Schaufel nimmt:

„Wann kommst du?“ – Antwort: ein Foto des Bayern-Stars.

„Was zur Hölle bedeutet das?“ – „Dass ich nicht auftauche.“

Der Spott sorgt für gemischte Reaktionen. Während viele User lachende Emojis schicken, erinnern andere daran, dass Kane mehr Tore erzielt hat als Augsburgs Mannschaft insgesamt. Fakt bleibt: In diesem Spiel blieb der Superstar erstaunlich wirkungslos.

Trotz der Pleite ist die Bayern-Welt noch in Ordnung. In der Tabelle liegt der Rekordmeister weiterhin komfortabel acht Punkte vor Verfolger Dortmund. Trainer Vincent Kompany gibt sich nach dem Spiel nüchtern: „Wir müssen akzeptieren, dass es heute nicht unser Tag ist.“

Die Augsburger feiern derweil ausgelassen – und sind mit ihrem Erfolg nicht allein im digitalen Jubel. Auch Bayer Leverkusen kann sich eine Spitze nicht verkneifen. Der Klub erinnert daran, dass nur ein Team in der Bundesliga-Geschichte ungeschlagen Meister wurde: Leverkusen in der Saison 2023/24. Für die Bayern ist dieses Ziel nun Geschichte.