Sabitzer
© Getty

Favoriten-Jagd

Hjulmand fordert mit Leverkusen makelloses Arsenal

11.03.26, 16:57
In Leverkusen steigt am Mittwoch das mit Spannung erwartete Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Arsenal. Die Gunners reisen nach einer perfekten Ligaphase als Favorit zur Werkself.

Bayer Leverkusen empfängt die Gäste aus London am Mittwoch (18:45/live Sky & Sport24-Liveticker) in der BayArena. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand geht als Außenseiter in das Duell mit dem Tabellenführer der Ligaphase, der alle acht Spiele gewinnen konnte. Arsenal reist mit einer beeindruckenden Bilanz von 23 erzielten Toren und nur vier Gegentreffern aus der Vorrunde nach Deutschland an.

Hjulmand fordert Mut gegen Topfavorit

Leverkusen erreichte das Achtelfinale durch einen 2:0-Gesamtsieg gegen Olympiacos und freut sich nun auf die große Herausforderung. Coach Hjulmand bezeichnete Arsenal als das aktuell vielleicht beste Team Europas, verwies aber auf die eigenen Erfolge gegen englische Topklubs. In der Gruppenphase feierte Bayer bereits einen 2:0-Sieg bei Manchester City und holte ein Remis gegen Newcastle.

Arsenal mit Respekt nach Leverkusen

Die Gunners unter Mikel Arteta zeigten sich in dieser Saison extrem stabil und konnten unter anderem Bayern München besiegen. Der Arsenal-Coach warnte jedoch vor der fehlenden Fehlertoleranz in der K.-o.-Phase der Königsklasse. In der Generalprobe am 07.03 setzten sich die Londoner im FA Cup mit 2:1 gegen Mansfield durch, während Leverkusen am selben Tag in der Bundesliga 3:3 gegen Freiburg spielte.

Voraussichtliche Aufstellungen in der BayArena

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Palacios, García; Culbreath, Maza; Terrier, Kofane

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli

Bayer setzt im Hinspiel auf den Heimvorteil und die Unterstützung der Fans, um gegen die derzeitige Übermacht der Premier League zu bestehen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine in der Champions League liegt bereits weit zurück und datiert aus der Saison 2001/02.

