„Alles nur Fake?“ Victoria Swarovski wehrt sich gegen Täuschungsvorwürfe

Die Moderatorin musste viel Kritik wegen ihrer neuen Haarfarbe und dem dazugehörigen Werbespot einstecken. Die Fans wollen ihr nicht ganz glauben, dass sie selbst Hand angelegt hat.

Der neue Look der Victoria Swarovski wird in den sozialen Netzwerken derzeit fast so heiß diskutiert wie Donald Trumps nächste politische Schritte. Die Kristall-Erbin, deren sonnenblonde Mähne über Jahre hinweg als ihr unverkennbares modisches Signum galt, vollzog nun eine überraschende optische Zäsur. Erstmals verabschiedete sich die Moderatorin von ihrer hellen Haarpracht und präsentierte sich ihrer Gefolgschaft in einem deutlich dunkleren Timbre.

Mehr lesen:

Auf Instagram kommentierte die 31-Jährige diesen mutigen Schritt mit ungewohnter Offenheit: "Ich war mein ganzes Leben blond und habe mich jetzt zum ersten Mal getraut, meine Haare zu färben." Den Prozess der Typveränderung stilisierte sie dabei zu einem kontemplativen Moment und beschrieb das Färben als "ein kleines Spa-Ritual zuhause".

Kommerzielle Allianz unter dem Mikroskop der Kritik

Doch wo Glanz ist, fällt bekanntlich auch Schatten. Während ein Teil der Fangemeinde die neue Farbwahl mit Komplimenten huldigt, regt sich in den Kommentarspalten massiver Widerstand. Der Vorwurf: Mangelnde Authentizität. Der radikale Farbwechsel erfolgt nämlich im Rahmen einer Werbekooperation für einen Haarfärbe-Produzenten. Dass Swarovski suggeriert, das perfekte Ergebnis sei im heimischen Badezimmer ohne professionelle Hilfe entstanden, strapaziert die Glaubwürdigkeit vieler Follower.

Die Skepsis im digitalen Auditorium ist förmlich greifbar. Ein Nutzer brachte das Misstrauen pointiert zum Ausdruck: "Toll, aber deine Haare wurden nicht mit dieser Farbe gefärbt, weil das Ergebnis dieser Farbe einfach nicht so wird. Das, was du trägst ist vom Friseur."

Die Zweifel an der Darstellung der Moderatorin ziehen sich wie ein roter Faden durch die Debatte. Ein weiterer Kommentator pflichtete bei: "Es steht dir super, aber nie im Leben wurden deine Haare mit Drogeriemarktfarbe gefärbt." Der Tenor der Kritiker ist eindeutig: Ein derart makelloses Resultat sei das Exklusivrecht eines Meisterfriseurs und ließe sich nicht durch eine bloße Eigenanwendung erzielen.

© Getty Images

Swarovski insistiert auf ihrer Version

Victoria Swarovski zeigt sich ob der scharfen Replik jedoch unnachgiebig. Anstatt die Vorwürfe schweigend zu übergehen, verteidigt sie ihre Integrität und die Wirksamkeit des beworbenen Produkts mit Nachdruck. In einer persönlichen Antwort auf die kritischen Stimmen stellte sie klar: "Doch ist so… ich habe es genau mit dem Produkt gefärbt!!! Würde ich sonst nicht sagen und ich mach halt zwischendurch immer wieder eine Session, wo ich meine Haare nachfärbe."

Selbst auf den Einwand, ihr Erscheinungsbild differiere bereits wieder von den Aufnahmen im Werbe-Clip, reagierte die Erbin beharrlich. Es bleibt ein Diskurs über die Grenzen der Werbeinszenierung und die Sehnsucht des Publikums nach ungeschönter Wahrheit in einer Welt der perfekten Filter.