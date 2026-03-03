Waldviertler 4-Hauben-Star kocht bei den Oscars!

Von Waidhofen an der Thaya direkt auf den größten roten Teppich der Welt: Bernhard Zimmerl mischt heuer bereits zum dritten Mal die Oscar-Küche auf. An der Seite von Starkoch-Legende Wolfgang Puck bekocht er die Elite Hollywoods beim legendären Governors Ball.

Wenn in der Nacht auf den 16. März 2026 die goldenen Statuetten im Dolby Theatre verliehen werden, herrscht hinter den Kulissen Hochbetrieb. Mittendrin: Bernhard Zimmerl. Der 4-Hauben-Koch aus Niederösterreich ist mittlerweile fester Bestandteil des Teams von Wolfgang Puck. Für Zimmerl ist es bereits der dritte Einsatz beim prestigeträchtigsten Event der Filmwelt.

„Es ist jedes Mal eine große Ehre und absolut faszinierend, mit Wolfgang Puck zusammenarbeiten zu dürfen“, schwärmt Zimmerl. „Dass ich bereits zum dritten Mal als Waldviertler bei einem der größten Events in Los Angeles dabei sein darf, macht mich sehr stolz.“

© Zimmerl

Von 0 auf 4 Hauben in Rekordzeit

Während Zimmerl in den USA die Stars mit Gaumenfreuden verwöhnt, sorgt er hierzulande ebenso für Aufsehen. Sein erst im Juli 2025 eröffnetes Restaurant „Zimmerl“ in Waidhofen an der Thaya schaffte im aktuellen Gault&Millau 2026 das Unmögliche: Den Sprung von null auf vier Hauben (17 Punkte)!

Doch damit nicht genug: Zimmerl beweist, dass Genuss keine Grenzen kennt. Er betreibt zudem das „Foggy Mix“ – das weltweit einzige Irish Pub, das stolze zwei Gault&Millau-Hauben trägt. Ein Geheimtipp für alle, die Top-Niveau im entspannten Ambiente suchen.

© Zimmerl

Das erwartet die Stars bei den 98. Oscars

Was genau auf den Tellern von Timothée Chalamet, Emma Stone & Co. landet, bleibt oft bis zuletzt ein streng gehütetes Geheimnis. Doch einige Klassiker von Wolfgang Puck sind Kult:

Räucherlachs-Oscars: Die berühmten Cracker in Statuetten-Form.

Trüffel-Pizza: Ein Muss für die After-Show-Party.

Gold-Standard: Die Schokoladen-Oscars, überzogen mit 24-karätigem Blattgold.

Die österreichisch-amerikanische Kochlegende Wolfgang Puck ist seit mehr als 30 Jahren für das Catering bei den Oscars verantwortlich. Tag für Tag sind für die Vorbereitungen rund 130 Köchinnen und Köche im Einsatz – am Galaabend selbst sogar rund 150. Neben Bernhard Zimmerl mischt mit Mike Köberl ein weiterer österreichischer Spitzenkoch beim Oscar-Menü mit.