Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Stars Cooking
Waldviertler 4-Hauben-Star kocht bei den Oscars!
© Zimmerl

Hollywood-Coup

Waldviertler 4-Hauben-Star kocht bei den Oscars!

03.03.26, 11:13
Teilen

Von Waidhofen an der Thaya direkt auf den größten roten Teppich der Welt: Bernhard Zimmerl mischt heuer bereits zum dritten Mal die Oscar-Küche auf. An der Seite von Starkoch-Legende Wolfgang Puck bekocht er die Elite Hollywoods beim legendären Governors Ball.

Wenn in der Nacht auf den 16. März 2026 die goldenen Statuetten im Dolby Theatre verliehen werden, herrscht hinter den Kulissen Hochbetrieb. Mittendrin: Bernhard Zimmerl. Der 4-Hauben-Koch aus Niederösterreich ist mittlerweile fester Bestandteil des Teams von Wolfgang Puck. Für Zimmerl ist es bereits der dritte Einsatz beim prestigeträchtigsten Event der Filmwelt.

„Es ist jedes Mal eine große Ehre und absolut faszinierend, mit Wolfgang Puck zusammenarbeiten zu dürfen“, schwärmt Zimmerl. „Dass ich bereits zum dritten Mal als Waldviertler bei einem der größten Events in Los Angeles dabei sein darf, macht mich sehr stolz.“

Waldviertler 4-Hauben-Star kocht bei den Oscars!
© Zimmerl

Von 0 auf 4 Hauben in Rekordzeit

Während Zimmerl in den USA die Stars mit Gaumenfreuden verwöhnt, sorgt er hierzulande ebenso für Aufsehen. Sein erst im Juli 2025 eröffnetes Restaurant „Zimmerl“ in Waidhofen an der Thaya schaffte im aktuellen Gault&Millau 2026 das Unmögliche: Den Sprung von null auf vier Hauben (17 Punkte)!

Lesen Sie auch

Doch damit nicht genug: Zimmerl beweist, dass Genuss keine Grenzen kennt. Er betreibt zudem das „Foggy Mix“ – das weltweit einzige Irish Pub, das stolze zwei Gault&Millau-Hauben trägt. Ein Geheimtipp für alle, die Top-Niveau im entspannten Ambiente suchen.

Waldviertler 4-Hauben-Star kocht bei den Oscars!
© Zimmerl

Das erwartet die Stars bei den 98. Oscars

Was genau auf den Tellern von Timothée Chalamet, Emma Stone & Co. landet, bleibt oft bis zuletzt ein streng gehütetes Geheimnis. Doch einige Klassiker von Wolfgang Puck sind Kult:

  • Räucherlachs-Oscars: Die berühmten Cracker in Statuetten-Form.
  • Trüffel-Pizza: Ein Muss für die After-Show-Party.
  • Gold-Standard: Die Schokoladen-Oscars, überzogen mit 24-karätigem Blattgold.

Die österreichisch-amerikanische Kochlegende Wolfgang Puck ist seit mehr als 30 Jahren für das Catering bei den Oscars verantwortlich. Tag für Tag sind für die Vorbereitungen rund 130 Köchinnen und Köche im Einsatz – am Galaabend selbst sogar rund 150. Neben Bernhard Zimmerl mischt mit Mike Köberl ein weiterer österreichischer Spitzenkoch beim Oscar-Menü mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen