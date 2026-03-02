Saisonkalender: Diese regionalen Superfoods gehören im März auf Ihren Teller

Der Frühling liegt förmlich in der Luft! Nach den grauen, kalten Wintermonaten sehnen wir uns alle nach frischer Energie, knackigen Salaten und bunten Tellern, und genau das liefert uns der März! Hier kommen unsere Saison-Lieblinge, die jetzt auf Ihrem Speiseplan stehen sollten.

Auch wenn wir uns kalendarisch noch in einer Übergangszeit befinden, bietet der erste Frühlingsmonat eine aufregende Auswahl an saisonalen Köstlichkeiten. Wer jetzt beim Einkauf auf saisonale und regionale Produkte setzt, tut nicht nur seinem Körper einen riesigen Gefallen, sondern unterstützt auch unsere heimischen Bauern und drückt den CO2-Fußabdruck ordentlich nach unten. Wir verraten, welche Lebensmittel jetzt in Ihrem Einkaufskorb landen sollten.

Dieses Gemüse hat jetzt Saison

© Getty Images

Bärlauch

Endlich ist es so weit: Die Bärlauch-Saison ist offiziell eröffnet! Diese wildwachsende Frühlingspflanze ist im März der absolute Star. Mit seinem intensiven Knoblaucharoma ist er nicht nur genial für Pesto oder als Topping auf Suppen, sondern auch eine echte Wunderwaffe für die Gesundheit. Seine antibakteriellen Eigenschaften machen ihn zum perfekten Alleskönner nach dem Winter.

Spinat

Frischer Spinat ist im März besonders zart und strotzt nur so vor Eisen und Antioxidantien. Ob klassisch mit Spiegelei, im morgendlichen Smoothie oder in einer herzhaften Quiche – Spinat verleiht jedem Gericht einen gesunden Kick.

Vogerlsalat

Er ist der allererste grüne Salat des Frühjahrs! Vogerlsalat besticht durch seine zarten Blätter und den herrlich nussigen Geschmack. Er ist nicht nur reich an wertvollen Mineralstoffen, sondern auch eine fantastische Vitamin-C-Quelle. Perfekt für leichte Frühlings-Bowls oder als frischer Begleiter zu deftigen Gerichten.

Schwarzwurzel

Dürfen wir vorstellen? Der Spargel des Winters! Wegen ihres feinen Geschmacks ist die Schwarzwurzel ein echtes Gourmet-Gemüse. Ob roh, gekocht oder in Butter geschwenkt gebraten, sie schmeckt herrlich aromatisch. Tipp: Damit die Wurzel nach dem Schälen nicht braun anläuft, legen Sie sie einfach direkt in etwas Essig- oder Zitronenwasser. Problem gelöst!

Topinambur

Was die Knolle so besonders macht? Sie ist vollgepackt mit Eisen und Ballaststoffen. Im Gegensatz zur klassischen Kartoffel enthält Topinambur keine Stärke, sondern Inulin, ein echter Kick für Ihre Darmflora.

Porree (Lauch)

Als stolzer Vertreter der Zwiebelgewächse bringt Porree eine angenehme, scharfe und mild-würzige Note in Ihre Küche. Er ist extrem vielseitig: Pur, mit einem Schuss Obers verfeinert, als Star in Pfannen- und Ofengerichten zu Fleisch und Fisch oder als unverzichtbare Basis im klassischen Suppengrün.

Obst im März

Äpfel

Zugegeben, im Obstregal sieht es im März noch etwas spärlicher aus. Doch wer auf Regionalität setzt, wird trotzdem fündig. Als perfekte Lagerware sind heimische Äpfel auch jetzt noch knackig und frisch. Sie fördern die Verdauung und stärken das Immunsystem.

Birnen

Mit ihrer weichen Konsistenz sind sie der ideale süße Snack für zwischendurch oder eine tolle Ergänzung im Salat.