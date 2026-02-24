Alles zu oe24VIP
Größter Energiespeicher Österreichs bald in OÖ
© Schachinger Logistic/KK

Millioneninvestition

Größter Energiespeicher Österreichs bald in OÖ

24.02.26, 15:53
Teilen

Gebaut werden soll nun der größte Batteriespeicher in ganz Österreich. 

Auf dem Gelände seiner Zentrale in Hörsching plant das Logistikunternehmen Schachinger Logistik gemeinsam mit Powerlink H2 GmbH den Bau des nach eigenen Angaben größten Batteriespeichers Österreichs. Bereits im Frühjahr sollen die Arbeiten beginnen, im Herbst ist die Inbetriebnahme vorgesehen.

Bis zu 300 Lkw werden pro Tag abgefertigt

Der Speicher wird eine Kapazität von 60 Megawattstunden sowie eine Anschlussleistung von 30 Megawatt aufweisen. Damit soll künftig jene Fahrzeugflotte versorgt werden, die Schritt für Schritt auf Elektroantrieb umgestellt wird. Täglich werden am Standort zwischen 250 und 300 Lkw abgefertigt. Zusätzlich sind rund 300 Transporter für die Paketzustellung sowie 300 bis 400 Pkw im Einsatz. Derzeit summiert sich der Dieselverbrauch dieser Fahrzeuge auf etwa zehn Millionen Liter pro Jahr. Das entspricht rund 30.000 Tonnen CO₂ und verursacht Kosten von rund 13 Millionen Euro. Ziel sei es, unabhängiger von Treibstoffpreisen und Lieferanten außerhalb Europas zu werden, erklärte Projektleiter Johannes Wöckinger.

Tagsüber produzierter Sonnenstrom soll gespeichert werden

Während die Pkw-Flotte bereits seit mehreren Jahren elektrifiziert wird, werden seit heuer keine neuen Verbrenner-Lkw mehr angeschafft. Bis 2030 sollen etwa 100 Lkw und 200 Transporter elektrisch unterwegs sein. Eine Photovoltaikanlage mit acht Megawatt Leistung besteht bereits, doch da viele Lkw nachts geladen werden müssen, soll der Speicher tagsüber produzierten Sonnenstrom verfügbar machen.

Die Investitionskosten betragen rund 20 Millionen Euro. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner spricht von einem „Leuchtturmprojekt“ für Oberösterreichs Verkehrswende.

