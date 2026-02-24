Der Natureispalast im Herzen des Hintertuxer Gletschers eröffnet Unternehmen eine neue Dimension von Firmenevents. Inmitten jahrtausendealten Eises entsteht ein Veranstaltungsort mit besonderer Strahlkraft. Oe24 zeigt, wie die Natureispalast Erler GmbH durchdachte Teambuilding-Konzepte und eine Kultur der Wertschätzung nutzt, um das Gemeinschaftsgefühl nachhaltig zu stärken – und dem Trend zu außergewöhnlichen Mitarbeiterevents eine eigenständige Note zu geben.

Natureispalast Erler: Exklusive Firmenevents für Teambuilding in Tirol

Kaum ein Ort in Österreich verbindet eindrucksvollere Natur mit innovativen Firmenevents wie die Natureispalast Erler GmbH. Das Besondere: Im „versteckten Juwel aus Eis und Licht“, wie Marlies Erler es in ihrem Buch beschreibt, werden Teams nicht nur Zuschauer, sondern Teil einer faszinierenden Geschichte aus Schnee, Stille und blauen Eishallen. Was zunächst wie ein klassisches Teamevent klingt, entpuppt sich als nachhaltige Erfahrung, bei der Teamgeist, Motivation und Wertschätzung im Mittelpunkt stehen.

Teambuilding im ewigen Eis: Firmenevents am Hintertuxer Gletscher

Der Natureispalast am Hintertuxer Gletscher hat sich als Hotspot für exklusive Firmenevents etabliert. Marlies Erler, die das Projekt gemeinsam mit ihrem Mann aufgebaut hat, versteht Wertschätzung als Fundament nachhaltiger Teamentwicklung. Formate wie geführte Eistouren, Bootstouren auf unterirdischen Gletscherseen oder Eisklettereinheiten machen individuelle Stärken erlebbar und stärken das Wir-Gefühl. Auf Basis von Modellen wie Belbin oder dem Myers-Briggs-Indikator werden persönliche Potenziale, Konfliktfähigkeit und systemisches Denken gezielt und praxisnah gefördert.

Nachhaltige Mitarbeitermotivation durch exklusive Firmenevents

Das Team der Natureispalast Erler GmbH steht für „exklusive, inspirierende Events, die im Gedächtnis bleiben“. Die Erlebniswelt im ewigen Eis richtet sich an Geschäftsführer und Führungskräfte mit Fokus auf nachhaltige Mitarbeitermotivation. Statt kurzfristiger Impulse geht es um Zusammenhalt und Persönlichkeitsentwicklung. In ihrem Buch betont Marlies Erler die Bedeutung von Empathie und gegenseitigem Verständnis – Qualitäten, die im Natureispalast fernab klassischer Seminarräume besondere Tiefe erhalten.

Marlies Erler: Impulsgeberin für innovative Firmenevents in Tirol

Hinter dem Natureispalast Erler steht eine außergewöhnliche Unternehmerin: Marlies Erler, deren Weg von der Pharmamanagerin und international tätigen Workshopleiterin hin zur Impulsgeberin für innovative Firmenevents in Tirol reicht. Die Geschichte des Eispalastes ist geprägt von Neugier und der Bereitschaft, das Unvorhergesehene anzunehmen. So entstand aus der Leidenschaft für Höhlenforschung, Teamarbeit und Resilienz für Unternehmen ein international beachtetes Format. Die Organisation blickt auf zahlreiche Auszeichnungen für Wissenschaft, Kultur und Tourismus zurück.

Firmenevents, Teambuilding und Seminare im Natureispalast Tirol

Das Leistungsspektrum umfasst geführte Touren, Events und Individualveranstaltungen, von Teamtrainings über Kundenbindung bis zu besonderen Anlässen. Besonders die Kombination aus Naturerlebnis und hochwertigem Coaching wird von Unternehmen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus geschätzt. Für Teams, die das Außergewöhnliche suchen und den Zusammenhalt stärken möchten, eröffnet der Natureispalast eine Erlebniswelt, die jedem Firmenausflug nachhaltigen Wert verleiht.

Weitere Informationen gibt es unter www.firmenevent.at.