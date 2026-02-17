In "Hinter den Schlagzeilen - Bei Budgen" verriet Dompfarrer Toni Faber einige private Dinge.

ORF-Publikumsliebling Patrick Budgen lud zu seinem Talk "Hinter den Schlagzeilen" nun eine Persönlichkeit ein, die immer wieder im Rampenlicht steht - aber auch oft fernab davon. Dompfarrer Toni Faber, der sehr ungern als "Societylöwe" bezeichnet wird und doch gelegentlich wie einer wirkt, wie jüngst am Opernball .

© ORF/Thomas Ramstorfer

Mehr zum Thema

Freundin?

Das große Thema bei Patrick Budgen war freilich eine Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung: "Der Priester, der mit seiner Freundin über rote Teppiche flaniert". Budgen hakte nach, wollte wissen, was es damit auf sich hat, dass Faber immer wieder mit einer bestimmten Frau, Natalie Nemec, unterwegs sei.

© oe24

"Entscheide mich für eine Person"

Auf die Frage, ob Natalie seine Lebensgefährtin sei, winkt Faber entschieden ab. "Ich tituliere keine Frau als meine Lebensgefährtin, sondern bin froh, dass ich Natalie bei offiziellen Anlässen an meiner Seite habe", erklärt der beliebte Dompfarrer. "Ich entscheide mich für eine ganz konkrete Person als meine ständige Begleitung und dafür steht Natalie mit mir gemeinsam auch vor der Kamera. Und ich bin froh, dass das Persönliche nicht in der Öffentlichkeit und in Schlagzeilen publiziert wird", legt Faber nach.

© Fuhrich

Nur bei Katholiken nicht

Zu seiner Ehelosigkeit steht er nach wie vor - nur am Zölibat übt er Kritik. "Der Zölibat wird völlig überschätzt. Wir haben zahlreiche Beispiele, die vorleben, dass auch als verheirateter Mann katholisches Priestertum möglich ist. In allen anderen christlichen Konfessionen ist das möglich, nur in der katholischen Kirche nicht", so Faber.

Nur mehr kurz zu leben?

Doch nicht nur sein Privatleben war Thema im Gespräch mit Budgen. Auch Fabers Entscheidung Priester zu werden war ein Highlight - wenn auch ein bedrückendes - in der Sendung. Denn Faber verriet, dass eine medizinische Krise ihn zu Gott geführt habe. Es war ganz konkret die Aussage einer Ärztin nach mehreren Untersuchungen: "Wir müssen jetzt eine ganz schwierige Untersuchung machen, und wenn Sie die nicht machen, dann könnte der worst case eintreten, dass Sie vielleicht nur mehr 2, 3 Jahre zu leben haben." Damals war Faber 17, 18 Jahre alt, erzählt er.

Sehr schwierig

Es sei für einen jungen, aufstrebenden Menschen eine ganz schwierige Situation gewesen, blickt Faber zurück. Diese plötzliche Erkenntnis der Endlichkeit des Lebens brachte den jungen Toni dazu, mit Gott "streng ins Verhör zu gehen", meint er und das ging über beten hinaus. Faber fragte konkret, ob Gott wolle, dass sein Leben aus sei, oder was er damit machen solle. Den Rest kennen wir.

"Hinter den Schlagzeilen" mit Patrick Budgen und Mariella Gittler läuft Montag bis Freitag um 16.25 auf ORF.