Kristina Worseg überrascht auf Instagram mit "Schwangerschaftsübelkeit"

Überraschende Worte von Kristina Worseg auf Instagram. Erwarten der Beauty-Doc und die Zahnärztin etwa noch ein weiteres Kind?

In der Welt der Schönheitsmedizin und des Wiener Society-Parketts gilt die Familienplanung von Artur und Kristina Worseg eigentlich als harmonisch abgeschlossen. Das Patchwork-Glück scheint perfekt: Der zehnjährige Nicolas und die neunjährige Elena halten das Paar auf Trab, während Sohn Paris – aus Arturs früherer Beziehung mit Isabella Abel – das familiäre Ensemble vervollständigt. Doch ein kürzlich veröffentlichtes Video von Kristina Worseg ließ die Gerüchteküche für einen kurzen, atemlosen Moment heftig brodeln.

Die Überraschung war groß, als Kristina sich mit einer Nachricht an ihre Follower wandte, die verdächtig nach Familienzuwachs klang: Sie berichtete sichtlich gezeichnet von akuter Schwangerschaftsübelkeit. Im Hintergrund des Videos erklang ein bekannter Rhythmus: Die Akkorde von „FourFiveSeconds“, jener prominenten Kollaboration zwischen Rihanna, Kanye West und Paul McCartney.

Kristina Worseg berichtet lachend von "Schwangerschaftsübelkeit". © Instagram

Bevor jedoch die ersten Glückwünsche für Baby Nummer drei (oder vier, je nach Zählweise der Patchwork-Dynastie) formuliert werden konnten, folgte die humorvolle Entwarnung. Es handelt sich nur um ein psychologisches Trauma der musikalischen Art.

Ein Hit mit „brechreizerregenden“ Nebenwirkungen

„Den habe ich in meiner ersten Schwangerschaft viel gehört – und jetzt wird mir zehn Jahre später immer noch schlecht, wenn der Song läuft“, klärte Kristina lachend auf. Offenbar hat sich der Hit so tief in das somatische Gedächtnis der zweifachen Mutter eingebrannt, dass die ersten Takte von Rihannas Stimme sofort das flaue Gefühl der damaligen Umstände reaktivieren.

Das Posting sorgte im Netz für zahlreiche Lacher und solidarisches Kopfnicken anderer Mütter, die ebenfalls bestimmte Düfte, Speisen oder eben Songs auf ihre persönliche „Schwarze Liste“ setzen mussten.