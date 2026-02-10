Auto kracht gegen Brückengeländer: 3 Verletzte

Während der Unfalllenker und ein weiterer Mitfahrer mit leichten Verletzungen davonkamen, wurde die Beifahrerin (17) im Wrack eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Tirol. Zu dem dramatischen Unfall kam es am Montagabend in Kramsach (Bezirk Kufstein). Ein 22-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seinem Auto von Kramsach in Richtung Brandenberg unterwegs.

Kurz vor dem Parkplatz Tiefenbachklamm verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen das Geländer der Kreuzschlagbrücke. Der Fahrer und ein 20-jähriger Mitfahrer auf der hinteren Sitzbank konnten das Auto leicht verletzt verlassen.

Schwerer Unfall in Kramsach. © zoom.tirol

Eine 17-jährige Mitfahrerin, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde jedoch schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die drei Insassen wurden nach der Erstversorgung ins Spital gebracht. Die Gemeindestraße blieb nach dem Unfall rund zwei Stunden gesperrt.