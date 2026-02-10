Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Schwerer Unfall in Kramsach.
© zoom.tirol

Horror-Unfall

Auto kracht gegen Brückengeländer: 3 Verletzte

10.02.26, 10:58
Teilen

Während der Unfalllenker und ein weiterer Mitfahrer mit leichten Verletzungen davonkamen, wurde die Beifahrerin (17) im Wrack eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Tirol. Zu dem dramatischen Unfall kam es am Montagabend in Kramsach (Bezirk Kufstein). Ein 22-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seinem Auto von Kramsach in Richtung Brandenberg unterwegs.

Kurz vor dem Parkplatz Tiefenbachklamm verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen das Geländer der Kreuzschlagbrücke. Der Fahrer und ein 20-jähriger Mitfahrer auf der hinteren Sitzbank konnten das Auto leicht verletzt verlassen.

Schwerer Unfall in Kramsach.

Schwerer Unfall in Kramsach. 

© zoom.tirol

Eine 17-jährige Mitfahrerin, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde jedoch schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die drei Insassen wurden nach der Erstversorgung ins Spital gebracht. Die Gemeindestraße blieb nach dem Unfall rund zwei Stunden gesperrt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen