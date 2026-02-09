Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Angespannte Stimmung. Ganz cool, um Kurzschlüsse zu vermeiden!

Beruf: Kontroversen könnten eskalieren. Lassen Sie sich nicht provozieren!

Fitness:Überschätzen Sie Ihre Kräfte nicht! Es kann schnell zu viel werden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Heute könnte einiges schieflaufen. Bloß keine impulsiven Aktionen!

Beruf: Wichtige Fragen noch nicht entscheiden! Vertagen Sie Verhandlungen!

Fitness:Wer sich angeschlagen fühlt, sollte sich eine kleine Auszeit nehmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Kein guter Tag zum Reden. Überdenken Sie Ihren Standpunkt noch!

Beruf: Überprüfen Sie Ihre Pläne genau, gehen Sie mit Kritik kooperativ um!

Fitness:Schonen Sie Ihre Nerven, verschieben Sie allzu Anstrengendes lieber!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie einfach für den Partner da, verzichten Sie auf Diskussionen!

Beruf: Argumentieren Sie geduldig und respektieren Sie andere Meinungen!

Fitness:Motivationsschub mit Verstand nutzen, also nicht voreilig loslegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sehr emotionsgeladenes Kima. Daher möglichst ruhig und friedfertig.

Beruf: Ruhe bewahren, Eigensinn loslassen! Machtkämpfe sind nur destruktiv.

Fitness:Entspannen, Emotionen loslassen! Achtsam und gelassen durch den Tag!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sucht man Streit? Da kommt Ihr nüchterner Verstand genau richtig.

Beruf: Sachlich, aber verständnisvoll! So lassen sich Konflikte sicher lösen.

Fitness:Lieber weniger und kleinere Schritte! Es kommt auf Konzentration an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Heute versteht man keinen Spaß. Provozieren Sie Ihr Gegenüber nicht!

Beruf: Gehen Sie mit Widerständen diplomatisch um und setzen Sie auf Zeit!

Fitness:Schonen Sie sich physisch und nervlich! Keine großen Anstrengungen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es wäre klug, einfach nachzugeben, statt streitlustig zu reagieren.

Beruf: Gut zuhören und nachdenken! Bloß keine emotionellen Entscheidungen!

Fitness:Schalten Sie zwei Gänge zurück und gehen Sie keinerlei Risiko ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bleiben Sie cool und sachlich, sprechen Sie keine heiklen Themen an!

Beruf: Prüfen Sie Vorschläge sehr gründlich und nehmen Sie sich Bedenkzeit!

Fitness:Weniger tun, mehr Regeneration! Ruhe und Konzentration sind gefragt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Konflikte können sich auftun. Cool bleiben, verständnisvoll reagieren!

Beruf: Ärgerliche Reaktionen? Gehen Sie vernünftig und konstruktiv damit um!

Fitness:Lassen Sie sich nicht stressen! Gelassenheit ist der bessere Ratgeber.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt? Reagieren Sie kompromissbereit!

Beruf: Grundsätzliche Fragen genau überdenken, keine voreiligen Antworten!

Fitness:Der Tag könnte sehr anstrengend werden. Tempo drosseln, konzentrieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Genießen Sie Sympathiebezeugungen, ohne Forderungen zu stellen!

Beruf: Niemand hat die Wahrheit gepachtet. Verhandeln Sie daher geduldig!

Fitness:Bloß nicht zu ehrgeizig! Stress kann sich auf die Verdauung schlagen.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.