So oft sollte man Bettdecke und Kissen wirklich austauschen
© Getty Images

Hygiene

So oft sollte man Bettdecke und Kissen wirklich austauschen

02.02.26, 12:21
Kissen und Bettdecke sehen oft noch gut aus, sind aber längst nicht mehr hygienisch. Wie oft man sie wirklich austauschen sollte und welche Anzeichen dafür sprechen, lesen Sie hier. 

Sie werden jeden Tag benutzt, kommen direkt mit Haut und Haaren in Kontakt und trotzdem denkt man erstaunlich selten darüber nach: Wie lange sollte man Bettdecke und Kissen eigentlich behalten? Die kurze Antwort: Meist deutlich kürzer, als viele glauben. 

So oft sollte man Bettdecke und Kissen wirklich austauschen
© Getty Images

Wie oft sollte man ein Kissen austauschen? 

Ein Kopfkissen sollte in der Regel nach 2 bis 3 Jahren ersetzt werden. Warum so schnell? Weil sich im Kissen über die Zeit ansammelt:

  • Schweiß
  • Hautschuppen
  • Talg
  • Staub
  • und leider auch Milben

Selbst wenn Sie Ihr Kissen regelmäßig waschen, lässt sich das nicht komplett verhindern. Das Material verliert außerdem an Stützkraft, Ihr Nacken merkt das oft früher als Sie. Ein gutes Zeichen dafür, dass es Zeit für ein neues Kissen ist:

  • es ist dauerhaft platt
  • es lässt sich nicht mehr richtig aufschütteln
  • es riecht schneller „muffig“
  • oder Sie wachen öfter mit Nacken- oder Kopfschmerzen auf 

Wie oft sollte man eine Bettdecke austauschen? 

Bei der Bettdecke liegt der empfohlene Zeitraum etwas höher: etwa alle 5 bis 8 Jahre. Auch hier gilt: Selbst bei guter Pflege altert das Material.

Mit der Zeit:

  • speichert die Decke Feuchtigkeit schlechter
  • verliert an Volumen
  • wird schwerer
  • und trocknet langsamer nach dem Waschen

Gerade Menschen, die nachts stärker schwitzen, sollten eher am unteren Ende dieser Spanne bleiben. 

Kleiner Pflege-Tipp: So verlängern Sie die Lebensdauer

So oft sollte man Bettdecke und Kissen wirklich austauschen
© Getty Images

Ganz vermeiden lässt sich der Austausch nicht. Aber Sie können ihn etwas hinauszögern:

  • Kissen und Decke regelmäßig waschen (nach Herstellerangaben)
  • Bett täglich kurz aufdecken und auslüften
  • Schutzbezüge für Kissen nutzen
  • Schlafzimmer gut lüften

 

Das verbessert die Hygiene, ersetzt aber keinen Neukauf nach mehreren Jahren.

