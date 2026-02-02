Diese wichtigen Gartenarbeiten darf man im Februar nicht verschlafen

Der Winter hält sich noch hartnäckig, doch im Garten steht der Frühling in den Startlöchern! Wer im Februar die richtigen Handgriffe kennt, wird im Frühjahr mit einer prachtvollen grünen Oase belohnt. Diese Aufgaben sollten Sie jetzt unbedingt erledigen.

Der Februar ist kein ruhiger Wintermonat, er ist der geheime Startschuss für die Gartensaison! Während draußen noch graue Tage dominieren, schieben sich bereits Schneeglöckchen und Krokusse mutig durch die Erde, ein klares Zeichen dafür, dass jetzt das Gartenjahr beginnt. Wer im Februar aktiv wird, legt den Grundstein für eine blühende Wohlfühloase im Frühling. Also: Jacke an, Handschuhe raus und los geht’s!

Schnee entfernen

So romantisch Schnee auch aussieht: Für Bäume, Sträucher und Stauden ist er purer Stress. Schwere Schneelasten können Äste abbrechen lassen oder ganze Pflanzen ruinieren. Deshalb gilt: Schnee regelmäßig abschütteln! Auch auf Beeten kann die weiße Pracht gefährlich werden. Schmilzt der Schnee plötzlich, drohen Staunässe und Wurzelfäule. Frostgeschädigte Stauden sollten Sie jetzt radikal zurückschneiden, damit sie im Frühling wieder voll durchstarten können.

Winterschnitt

© Getty Images

Der Februar ist Hochsaison für den Baumschnitt! Starke Rückschnitte und das Fällen von Bäumen und Hecken sind nur noch bis zum 1. März erlaubt, um brütende Vögel zu schützen. Obst- und Ziergehölze dürfen jetzt ebenfalls geschnitten werden, allerdings mit Bedacht: Entfernen Sie alle nach innen wachsenden Triebe und achten Sie darauf, dass die oberste Knospe eines geschnittenen Astes nach außen zeigt. So fördern Sie ein gesundes, luftiges Wachstum.

Letzte Chance für Blumenzwiebeln

Sie haben das Setzen der Blumenzwiebel im Herbst verpasst? Keine Panik! Ende Februar bis Anfang März gibt es ein letztes Zeitfenster! Einige Sommerblüher lieben sogar die späte Pflanzung. Dazu zählen unter anderem Schmucklilien, Ixia, Tigerblumen, Begonien, Drachenwurz, Sommerhyazinthen, Maiglöckchen und der Kap-Milchstern. Wer jetzt pflanzt, darf sich später über ein umso farbenfroheres Blütenmeer freuen.

Gemüse-Startschuss auf der Fensterbank

Wer im Sommer Tomaten, Chili & Co. ernten will, muss jetzt starten. Langsam wachsende Sorten wie Auberginen, Tomaten, Paprika und Chili sollten jetzt auf der warmen Fensterbank vorgezogen werden, damit sie im Sommer ausreichend Zeit zum Reifen haben. Robustere Sorten wie Eisbergsalat, Endivien, Spinat oder Zwiebeln können bereits im Februar im Gewächshaus oder Frühbeet ausgesät werden.

Werkzeug-Check

© Getty Images

Bevor es im Garten richtig losgeht, lohnt sich ein prüfender Blick auf Schere, Spaten & Co. Sind die Klingen scharf? Die Stiele stabil? Der Februar ist der perfekte Monat, um Werkzeuge zu reinigen, zu ölen oder gegebenenfalls zu ersetzen – damit Sie zum Saisonstart richtig loslegen können.