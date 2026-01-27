Billa, Hofer, Spar? Das ist der beste Supermarkt-Krapfen

Krapfen soweit das Auge reicht: In den Supermarktregalen lachen uns die Köstlichkeiten verführerisch an und es fällt schwer, ihnen zu widerstehen. Doch wo lohnt sich der Bissen? Das Gourmet-Magazin "Falstaff" hat eine Umfrage durchgeführt und die beliebtesten Krapfen aus dem Supermarkt gekürt.

Ein wirklich guter Krapfen hat einiges zu bieten: einen himmlisch lockeren Teig, der beim Reinbeißen zart auf der Zunge zergeht, und eine Füllung, die süß genug ist, um zu verzaubern, aber nie zu überladen wirkt. Perfekt verteilt, sodass jeder Bissen wie eine kleine Geschmacksexplosion ist! Die "Falstaff"-Community hat ihre Favoriten gekürt, und nun wissen wir, bei welchen Supermarkt-Krapfen man garantiert nicht enttäuscht wird.

Der beste Supermarkt-Krapfen kommt von Hofer

Das Rennen hat der Krapfen von Hofer gemacht. Mit einem Preis von nur 0,69 € für 90 Gramm ist er nicht nur einer der günstigsten, sondern auch der beliebteste Krapfen unter den Supermarkt-Konkurrenten. Seine luftige Textur und die angenehme Marmeladenfüllung haben die Herzen der Krapfen-Fans im Sturm erobert. Und seien wir ehrlich: Bei diesem Preis kann man gleich mehrere mitnehmen.

Platz 2: Spar

Der Krapfen von Spar landet auf dem zweiten Platz. Mit 1,69 € für 90 Gramm ist er nicht ganz so billig wie der Hofer-Krapfen, dafür aber ein echtes Geschmackserlebnis. Der Teig ist besonders fluffig, die Marmelade schön fruchtig und nicht zu süß.

Platz 3: Billa

Der Billa-Krapfen schnappt sich den dritten Platz. Für 1,25 € bekommt man hier eine solide Wahl, womit man nicht viel falsch machen kann. Der Teig ist weich und die Marmelade gut verteilt, genau das, was man sich von einem klassischen Krapfen erwartet.

Die Top 10 der beliebtesten Supermarkt-Krapfen im Überblick

Hofer Spar, Interspar, Gourmetspar, Eurospar Billa, Billa Plus, Billa Corso Maximarkt Denn’s Biomarkt Lidl ADEG Sutterlüty Nah & Frisch Unimarkt

Eins ist sicher: Krapfen aus dem Supermarkt können durchaus mit den traditionellen Bäckereien mithalten.