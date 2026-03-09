Nie wieder joggen: Mit dieser Methode schmelzen die Kilos viel schneller

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, der Frühling ist da! Für viele heißt das: Laufschuhe an und raus, um den Winterspeck loszuwerden. Doch Sie müssen sich gar nicht beim Joggen quälen, um abzunehmen. Eine andere Methode ist nicht nur schonender, sondern sogar viel effektiver.

Wer abnehmen will, muss Sport machen und auf seine Ernährung achten, das ist kein Geheimnis. Doch die Vorstellung, sich keuchend Kilometer für Kilometer beim Joggen abzustrampeln, raubt vielen schon vor dem Start die Motivation. Die gute Nachricht: Es gibt eine andere Methode, die Ihren Stoffwechsel auf Hochtouren bringt und Sie nicht völlig erschöpft zurücklässt.

Warum Laufen nicht für jeden ideal ist

Laufen gehört zu den beliebtesten Workouts. Ob 5 Kilometer oder Halbmarathon, es trainiert das Herz-Kreislauf-System und macht den Kopf frei. Aber: Gerade für Anfänger oder Menschen, die ein paar Kilos mehr auf den Rippen haben, ist Joggen eine massive Belastung für die Gelenke. Hinzu kommt das hohe Verletzungsrisiko. Oft startet man zu motiviert, überlastet Knie und Knöchel und muss nach zwei Wochen schon wieder aufgeben.

© Getty Images

Doch das größte Problem beim Abnehmen: Wer untrainiert joggt, schießt seinen Puls extrem in die Höhe. Der Körper schüttet das Stresshormon Cortisol aus, was den Fettabbau regelrecht hemmen kann!

Das Geheimnis der Fettverbrennung: Intervall-Spaziergänge

Die geniale und gesündere Alternative? Intervall-Spaziergänge! Beim Intervall-Gehen (auch Interval-Walking genannt) wird das Tempo bewusst variiert. Sie wechseln gezielt zwischen ruhigeren und sehr schnellen Gehphasen. Genau dieser Wechsel ist es, der Ihren Körper zwingt, richtig Energie zu verbrennen. Dafür teilen Sie den Spaziergang in drei simple Phasen ein.

So einfach funktioniert die 5-2-4-Formel:

5 Minuten moderat gehen: Ein zügiges Tempo, bei dem Sie sich noch problemlos unterhalten können.

2 Minuten Power-Gehen: Jetzt wird es intensiv! Sehr schnelles Gehen (kein Joggen!). Machen Sie große Schritte, nehmen Sie die Arme aktiv mit, halten Sie Körperspannung.

4 Minuten Erholung: Schalten Sie einen Gang zurück und gehen Sie locker, damit Ihr Puls sich beruhigen kann.

Wiederholen Sie diesen Zyklus drei bis sechs Mal. Schon nach 20 bis 45 Minuten haben Sie Ihren Stoffwechsel so stark angekurbelt, dass der Nachbrenneffekt noch Stunden später wirkt! Schon drei bis vier Einheiten pro Woche reichen völlig aus, um Effekte zu erzielen.

Joggen vs. Gehen: Warum weniger oft mehr ist

© Getty Images

Intensives Joggen treibt bei Untrainierten den Cortisolspiegel (das Stresshormon) massiv in die Höhe. Die Folge: Der Körper schaltet auf Alarmbereitschaft und hält das Fett fest, statt es zu verbrennen. Intervall-Spaziergänge hingegen halten die Balance. Sie fordern Ihr Herz-Kreislauf-System, ohne den Körper in einen "Überlebensmodus" zu versetzen. Zudem ist die Belastung für Knie und Hüften minimal. Das bedeutet für Sie: Weniger Schmerzen, schnellere Regeneration und vor allem mehr Spaß an der Bewegung!