Wiener brach in Wohnung von Freundin ein und verprügelte sie

Das Opfer konnte aus der Wohnung flüchten. Die alarmierte Polizei nahm den 43-Jährigen fest.

Wien. Ein mutmaßlicher Gewalttäter ist am Samstag festgenommen worden, nachdem er versucht hatte, über die Balkontüre in die Wohnung seiner Lebensgefährtin in Wien-Döbling zu gelangen. Dabei soll er mit einer Metallstange ein Fenster beschädigt haben, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Frau ergriff die Flucht und alarmierte die Polizei.

Mehrere Zeugen schlugen Alarm

Die Frau gab an, dass sie von ihrem Lebensgefährten bedroht und geschlagen werde. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall am Balkon, der sich gegen 17.00 Uhr in einer größeren Wohnhausanlage abspielte, und riefen ebenfalls die Exekutive zu Hilfe.

Der Verdächtige flüchtete und wurde später von Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in der Stromgasse vorläufig festgenommen. Gegen den 43-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn besteht der Verdacht der schweren Nötigung, fortgesetzter Gewaltausübung sowie der Körperverletzung.