Horror-Unfall mit Kleinkind im Auto: Vater und Sohn verletzt
© GettyImages Spitzt-Foto

Lenker unter Drogen

Horror-Unfall mit Kleinkind im Auto: Vater und Sohn verletzt

01.03.26, 11:25
Der Autofahrer (42) war ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs. Er und sein Kind (3) wurden verletzt.

Stmk. Ein 42-jähriger Drogenlenker ist am Samstag in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) mit seinem dreijährigen Sohn auf dem Beifahrersitz verunglückt. Er kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Mann befreite den Dreijährigen und sich aus dem Wagen, beide wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Führerschein war dem Mann bereits zuvor entzogen worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Brucker Schnellstraße (S35) in Richtung Graz. Das Verhalten des 42-Jährigen bei der Unfallaufnahme ließ auf eine Suchtmittelbeeinträchtigung schließen. Diese wurde durch einen Urintest im Krankenhaus bestätigt, wohin Vater und Sohn zur Kontrolle gebracht worden waren.

