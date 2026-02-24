U-Bahn-Räuber: "Gebt Geld oder wir f..... euch"

Nach einem Raub in der Wiener City konnte die Wiener Polizei Fotos der beiden Verdächtigen sicherstellen. Hinweise erbeten.

Wien. Die wilden Szenen ereigneten sich bereits am 29. Jänner in der Kärntnertorpassage: Zwei bislang unbekannte junge Männer sollen gegen 15.30 Uhr fünf Jugendliche im Bereich der Station Karlsplatz unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. "Gebt Geld oder wir f..... euch", drohte das Räuber-Duo.

Haube geraubt und geflüchtet

Als die Jugendlichen die Aufforderung ignorierten und weitergingen, rissen die Verdächtigen einem 14-Jährigen aus der Gruppe die Haube vom Kopf und flüchteten anschließend in Richtung Wiedner Hauptstraße. Die Teenies gingen daraufhin sofort in die Polizeiinspektion Kärntnertorpassage und erstatteten Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Wer kennt die Verdächtigen? © LPD Wien

"Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Foto der mutmaßlichen Täter aus einer Videoüberwachung der U-Bahnstation gesichert werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Landespolizeidirektion Wien um mediale Veröffentlichung des Lichtbildes", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 01 31310 DW 62210 um Hinweise (auch anonym).