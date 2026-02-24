Pflegerin sediert kranke Frau und raubt sie aus

Die Pflegekraft machte mit ihren beiden Kindern gemeinsame Sache: Alle drei wurden festgenommen.

Wien. Eine 66-Jährige, die im 21. Gemeindebezirk wohnt, erstattete am vergangenen Freitag in einer Polizeiinspektion Anzeige gegen ihre Pflegeassistentin (50).

Pflegerin war schon einmal wegen Raubes in Haft

Die 66-Jährige leidet an einer Krankheit und ist deshalb auf Pflege angewiesen. Sie gab an, festgestellt zu haben, dass von ihrem Konto Geld behoben wurde und vermutete, dass dies durch die Pflegekraft erfolgt sei, die sie über eine Onlineplattform kennengelernt hatte. Nach intensiven Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die 50-Jährige bereits wegen Raubes unter Verwendung von Betäubungsmitteln eine Haftstrafe verbüßt hatte und derzeit eine elektronische Fußfessel trägt.

"Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die Tatverdächtige die 66-Jährige mit stark wirksamen Medikamenten sedierte und ihr in diesem Zustand Bankomat- und Kreditkarte abnahm", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Der 18-jährige Sohn sowie die 29-jährige Tochter der Verdächtigen hoben daraufhin mehrmals Geld an unterschiedlichen Bankomaten ab. Der Gesamtschaden beträgt 4.970 Euro.

"Alle drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Sie verweigerten die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt gebracht", so die Wiener Polizei.