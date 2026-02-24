Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Pflege
© GettyImages Halfpoint Images

Trio verhaftet

Pflegerin sediert kranke Frau und raubt sie aus

24.02.26, 11:24
Teilen

Die Pflegekraft machte mit ihren beiden Kindern gemeinsame Sache: Alle drei wurden festgenommen.

Wien. Eine 66-Jährige, die im 21. Gemeindebezirk wohnt, erstattete am vergangenen Freitag in einer Polizeiinspektion Anzeige gegen ihre Pflegeassistentin (50).

Pflegerin war schon einmal wegen Raubes in Haft

Die 66-Jährige leidet an einer Krankheit und ist deshalb auf Pflege angewiesen. Sie gab an, festgestellt zu haben, dass von ihrem Konto Geld behoben wurde und vermutete, dass dies durch die Pflegekraft erfolgt sei, die sie über eine Onlineplattform kennengelernt hatte. Nach intensiven Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die 50-Jährige bereits wegen Raubes unter Verwendung von Betäubungsmitteln eine Haftstrafe verbüßt hatte und derzeit eine elektronische Fußfessel trägt.

"Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die Tatverdächtige die 66-Jährige mit stark wirksamen Medikamenten sedierte und ihr in diesem Zustand Bankomat- und Kreditkarte abnahm", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Der 18-jährige Sohn sowie die 29-jährige Tochter der Verdächtigen hoben daraufhin mehrmals Geld an unterschiedlichen Bankomaten ab. Der Gesamtschaden beträgt 4.970 Euro.

"Alle drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Sie verweigerten die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt gebracht", so die Wiener Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen