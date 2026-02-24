Alles zu oe24VIP
Wohnung ausgebrannt.
© Berufsfeuerwehr Graz

Opfer rief um Hilfe

Polizei rettete 70-Jährige aus brennender Wohnung

24.02.26, 10:28
Teilen

Die Seniorin konnte von den Uniformierten aus der in Vollbrand stehenden Wohnung gerettet werden.

Stmk. Zu den brenzligen Szenen kam es am Montag in Graz im Bezirk Gries. Ein Zeuge alarmierte gegen 10.45 Uhr die Einsatzkräfte und meldete einen Brand in einer versperrten Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Griesgasse.

Auch angrenzende Wohnungen evakuiert

Als die Polizeistreife eintraf, fanden sie im Innenhof des Hauses mehrere brennende Decken auf dem Boden. Die Uniformierten löschten die Decken, als sie Hilferufe aus einer Wohnung hörten. Sofort stürmten die Beamten durch das stark verrauchte Stiegenhaus zu einer bereits in Vollbrand stehenden Wohnung, drangen ein und brachten eine 70 Jahre alte Frau in Sicherheit. Auch die angrenzenden Wohnungen wurden evakuiert.

Die gerettete Seniorin wurde vom Roten Kreuz versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Die Grazer Berufsfeuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.

