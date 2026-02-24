Und wieder Neunkirchen! FPÖ-Landesgeschäftsführer Fiedler kandidiert

FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler tritt überraschend bei der Gemeinderatswahl am 31. Mai in Neunkirchen an. Die Neuwahl ist aufgrund politischer Turbulenzen notwendig. Der Gemeinderat hatte sich zuvor de facto selbst aufgelöst.

FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler wäre kein neues Gesicht im Neunkirchner Gemeinderat. Der 45-jährige Offizier war bei der Wahl im Jahr 2020 Spitzenkandidat der Freiheitlichen. Ein Jahr später schied er aus dem Gemeinderat aus und wechselte nach Straßburg (Frankreich).

Jetzt müssen die Gremien entscheiden, auf welchem Listenplatz Fiedler antritt. Auch Inhalte und Team sollen erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Fixstarter seien die FPÖ-Gemeinderäte Bernd Trenk und Wilhelm Haberbichler, hieß es auf Anfrage von noe.ORF.at.

FPÖ schloss eigene Mandatare aus Partei aus

In Neunkirchen war es nach dem letzten Urnengang politisch turbulent zugegangen. Die Freiheitlichen hatten Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs weitere FPÖ-Mandatare aus der Partei ausgeschlossen, weil sie einem mit der ÖVP ausgehandelten Sparpaket zugestimmt hatten. Nach Mandatsverzichten von SPÖ und Grünen löste sich der Gemeinderat schließlich de facto selbst auf – mehr dazu in Opposition erzwingt Neuwahl in Neunkirchen.

Vizebürgermeister Marcus Berlosnig tritt nach dem innerparteilichen Zerwürfnis im Mai mit einem Team als Bürgerliste bei der Gemeinderatswahl an. Derzeit ist Peter Teix (ÖVP) Stadtchef in Neunkirchen. Er war am 6. Dezember im zweiten Anlauf zum Bürgermeister gewählt worden.

Reaktion von Marcus Berlosnig exklusiv gegenüber oe24.at

Auf Anfrage erreicht oe24.at diese Antwort von Vizebürgermeister Berlosnig: "Die von Fiedler, Haberbichler und Trenk propagierte Forderung nach einem Systemwechsel sehe ich als problematisch und nicht im Interesse der Neunkirchner Bevölkerung. Solche Vorstöße wirken wie eine Einflussnahme von außen – insbesondere aus St. Pölten – auf unsere Stadtgemeinschaft. Als Unabhängige Bürgerliste lehnen wir jede Form zentralistischer Vorgaben entschieden ab. Und mit diesen auch die FPÖ in Neunkirchen als verlängerter Arm von Landbauer und Schnedlitz! Politische Entscheidungen für Neunkirchen müssen in Neunkirchen getroffen werden. Dass kann ausschließlich die unabhängige Bürgerliste - Wir für Neunkirchen."

Berlosnig: "Fiedlers Flucht ins Ausland"

Und weiter erklärt Berlosnig: "Herr Fiedler konnte bereits in der Vergangenheit keinen nachhaltigen Rückhalt in der Neunkirchner Bevölkerung gewinnen. Er ist lieber beleidigt ins Ausland geflüchtet. Auch aktuell fehlt es aus meiner Sicht an inhaltlicher Auseinandersetzung mit den konkreten Anliegen unserer Stadt. Die Herren Haberbichler und Trenk haben durch ihr bisheriges Auftreten ebenfalls wenig Vertrauen geschaffen. Wer politische Verantwortung übernehmen will, muss respektvoll mit der Bevölkerung umgehen und durch konstruktive Arbeit überzeugen."

Neunkirchen, so Berlosnig abschließend, brauche "keine politischen Experimente, sondern Verlässlichkeit, Bürgernähe und echte Unabhängigkeit von parteipolitischen Interessen außerhalb unserer Stadt. Dafür gebe ich mein Wort als Spitzenkandidat der unabhängigen 'Bürgerliste - Wir für Neunkirchen"."