Andi Babler nicht beim SPÖ-Aschermittwoch

Als einziger Chef

Andi Babler nicht beim SPÖ-Aschermittwoch

18.02.26, 18:57
Als Gegenveranstaltung zum FPÖ-Event hat neben der ÖVP auch die SPÖ einen Aschermittwoch. Nur bei einer Partei darf der Chef nicht dabei sein.

Herbert Kickl in Oberösterreich, Christian Stocker in Kärnten und die SPÖ in der Steiermark. Allerdings fehlt bei den Sozialdemokraten der Chef. Die steirische SPÖ begeht ihren fünften politischen Aschermittwoch in Kobenz ohne Bundesparteiobmann Andi Babler.

Max Lercher singt der FPÖ ein Liedchen

Der steirische Parteichef Max Lercher will dabei eine „pointierte Rede“ halten, als Redner ist der designierte Nachfolger von Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser, der Landesparteivorsitzende Daniel Fellner - der Christian Kern unterstützt hat - zu Gast. In den vergangenen Jahren waren meist an die 500 Gäste dabei.

