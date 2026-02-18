Großeinsatz: Totes Baby und schwer verletzte Mutter in Wohnung gefunden

Ein grausamer Fund in Groß Gerungs im Bezirk Zwettl sorgt für einen Großeinsatz. In einer Wohnung entdeckten Einsatzkräfte am Mittwoch einen toten 15 Monate alten Buben und seine schwerverletzte Mutter.

In einer Wohnung in Groß Gerungs stießen die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr auf ein schreckliches Szenario: Ein kleiner Bub, gerade einmal 15 Monate alt, war bereits tot. Seine Mutter wurde am Tatort mit schweren Verletzungen aufgefunden. Die Polizei und das Landeskriminalamt Niederösterreich sind seither vor Ort, um die Hintergründe der Tat zu klären.

Spurensuche in Groß Gerungs

Aktuell konzentriert sich die Tatortarbeit der Ermittler auf die Sicherung von Spuren in der betroffenen Wohnung. Derzeit stehen die Untersuchungen noch ganz am Anfang, weshalb viele Details noch unklar sind. Die Beamten versuchen nun Stück für Stück zu rekonstruieren, was sich in den Stunden vor dem Eintreffen der Retter genau abgespielt hat.

Verdacht auf Mord und Suizid

Erste Informationen aus Ermittlerkreisen deuten auf eine schreckliche Theorie hin. Die aktuellen Ansätze gehen laut Polizei in Richtung Mord und eines anschließenden Suizidversuchs. Ob sich dieser Verdacht erhärtet, müssen die kommenden Tage zeigen. Weitere offizielle Informationen seitens der Behörden liegen zum jetzigen Zeitpunkt im Bezirk Zwettl noch nicht vor.