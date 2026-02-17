Alles zu oe24VIP
lily collins
© Getty Images

Markenbotschafterin

Lily Collins wird das erste globale Gesicht von Zalando!

17.02.26, 11:00
Keine Geringere als "Emily in Paris"-Star Lily Collins ist die erste globale Markenbotschafterin von Zalando.

Dass die Wahl auf Lily Collins fiel, ist kein Zufall. Durch ihre Rolle als Emily Cooper in der Netflix-Hitserie wurde sie weltweit zum Inbegriff für mutige Looks und modische Experimentierfreude. Doch die Golden-Globe-nominierte Schauspielerin ist viel mehr als nur ein TV-Star. Ob im Londoner West End oder auf den roten Teppichen von Mailand bis L.A. – die Britin beherrscht die Kunst des High-Low-Stylings wie kaum eine andere. Sie mixt High-Fashion-Pieces mühelos mit Alltags-Favoriten und trifft damit genau den Nerv aller Fashion-Fans.

„Mode ist Ausdruck meiner Persönlichkeit und dessen, was ich zum jeweiligen Zeitpunkt fühle“, verrät Lily Collins über ihre neue Zalando-Partnerschaft. „Es geht nicht nur um die großen Momente auf dem roten Teppich, sondern darum, sich jeden Tag wie man selbst zu fühlen.“

Lily Collins wird das erste globale Gesicht von Zalando!
© Zalando PR

Lily Collins x Zalando

Die einjährige Fashion-Kooperation verspricht Inspiration am laufenden Band. Den Zalando-Claim „Was zieh ich an?“ füllt der Hollywood-Star mit ihrem instinktiven, mutigen Stilempfinden mit ganz neuem Leben. Den fulminanten Auftakt feiert die Schauspielerin als Gesicht der Frühjahr/Sommer-Kampagne 2026 – und zeigt uns dabei höchstpersönlich, wie wir das nervige „Style-Dilemma“ am Morgen endlich stilvoll lösen. Das Beste: Dank exklusiver Style-Edits können wir Lilys Lieblingspieces ab sofort direkt in unseren Warenkorb wandern lassen. 

Zalando-Marketing-Chef James Rothwell bringt es auf den Punkt: Mode ist ein Werkzeug für das tägliche Ritual des Anziehens. Und mit Lily Collins als Muse macht dieses Ritual jetzt doppelt so viel Spaß!

