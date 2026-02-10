Überraschend: Die beste Pizza der Welt kommt nicht aus Italien

Wo gibt es die absolut beste Pizza der Welt? Darüber scheiden sich die Geister. Ein neues Ranking des „Time Out“-Magazins sorgt nun für eine echte Überraschung, denn der Spitzenreiter liegt 2026 nicht im Mutterland der Pizza!

Jeder hat seine eigene Definition einer Traum-Pizza: Ob hauchdünn und knusprig oder fluffig mit dickem Rand. Weltweit haben Metropolen dem italienischen Klassiker ihre ganz eigene Note verliehen. Die Experten des „Time Out“-Magazins haben sich rund um den Globus durchgekostet und ein Ranking der besten Pizzen erstellt. Mit überraschendem Ergebnis: Die beste Pizza der Welt kommt nämlich nicht aus Italien, sondern aus New York.

Platz 1: Mama’s Too, New York

Die beste Pizza der Welt gibt es laut „Time Out“ im Big Apple! Ganz oben auf dem Treppchen landet „Mama’s Too“ an der Upper West Side in New York. Hier besticht vor allem die „Cacio e Pepe“-Variante. Dieser geniale Mix setzt auf cremige Mascarpone, würzigen Mozzarella sowie die Klassiker Pecorino Romano und Parmigiano Reggiano. Der weiche Teig trifft auf den intensiven Käsegeschmack und vereint sich zu einer wahren Geschmacksexplosion.

Platz 2: 180grammi Pizzeria Romana, Rom

Natürlich darf Italien nicht fehlen, auch wenn es diesmal nur für Silber reicht. In Rom hat sich die „180grammi Pizzeria Romana“ einen Kult-Status erarbeitet. Die Pizzeria punktet mit einem extrem dünnen, knusprig gebackenen Boden, der für den perfekten Crunch sorgt. Die „Capricciosa“ sticht mit ihren aromatischen Zutaten besonders hervor. Abseits der Touristenmassen, im charmanten Stadtteil Centocelle, hat sich dieses Restaurant zu einer der besten Pizzerien Roms etabliert.

Platz 3: Short Road Pizza, London

In London wächst die Pizzaszene derzeit schneller als jeder Hefeteig. Der Newcomer Short Road Pizza (zu finden in der Exale Brewery) bietet eine heldenhafte Mischung aus Romana-Stil und Chicagoer Kruste. Die Mariana mit cremiger Knoblauchcreme, frischen Sardellen und einer Chimichurri-Note sorgt für den perfekten Geschmackskick. Hier wird Pizza mit einer explosiven Würze und einer gehörigen Portion Kreativität zubereitet.

Platz 4: Pizzeria da Attilio, Neapel

Neapel ist und bleibt die Geburtsstätte der Pizza und die Pizzeria da Attilio in Pignasecca enttäuscht nie. Seit 1938 wird hier in dritter Generation die „Königin aller Pizzen“, die Margherita, in unveränderter Perfektion serviert. Die Atmosphäre in der engen, familiären Pizzeria sorgt für das perfekte Erlebnis. Hier ist Pizza mehr als nur ein Gericht, es ist eine traditionelle Leidenschaft.

Platz 5: Pizza Marumo, Tokio

Japan und Pizza? In Tokio zeigt die „Pizza Marumo“, dass Pizza auch eine japanische Seele haben kann. Dank einem 24-stündigen Gärungsprozess ist der Boden unglaublich leicht und trotzdem bissfest. Aber das Besondere an dieser Pizza ist die Fusion aus italienischen und japanischen Aromen. Shiitake-Pilze, Kombu (Seetang) und zwei Fischsorten geben der Pizza eine umami-reiche Tiefe, die man so noch nie auf einer traditionellen Pizza erlebt hat. Hier trifft die japanische Raffinesse auf italienische Pizza-Tradition.

Top 18 der besten Pizzerien der Welt im Überblick

Mama’s Too, New York, USA 180grammi Pizzeria Romana, Rom, Italien Short Road Pizza, London, England Pizzeria da Attilio, Neapel, Italien Pizza Marumo, Tokio, Japan Little Kitchener’s Pizzeria, Johannesburg, Südafrika Civerinos, Edinburgh, Schottland Kalis, Buenos Aires, Argentinien Baldoria, Madrid, Spanien Bella Brutta, Sydney, Australien Pizza Connection, Kapstadt, Südafrika Milly’s Pizza in the Pan, Chicago, USA Diamond Slice, Kopenhagen, Dänemark Oobatz, Paris, Frankreich Officina Local, Rio de Janeiro, Brasilien Lupita, Lissabon, Portugal Fiata by Salvatore Fiata, Hong Kong, China Mercado 20 de Noviembre, Oaxaca, Mexiko

Auch wenn Italien diesmal nicht auf Platz 1 ist – am Ende entscheidet Ihr Geschmack!