Mariazellerbahn: Bauarbeiten ab Februar

Von 16. Februar bis 30. April 2026 finden bei der Mariazellerbahn zwischen St. Pölten Hbf und Mariazell die alljährlichen Frühjahrs-Bauarbeiten statt. Die über 115 Jahre alte eingleisige Schmalspurstrecke wird im Sinne der Fahrgäste weiter zukunftsfit gestaltet.

"Auf der Talstrecke stehen unter anderem ein Schwellentausch in mehreren Abschnitten, sowie die Generalsanierung der Strecke zwischen Weinburg und Kammerhof an. Auf der Bergstrecke sind Sanierungsarbeiten in mehreren Tunneln, darunter auch der Gösingtunnel, sowie die Generalsanierung samt Oberleitungserneuerung des Streckenabschnitts Erlaufklause bis Mitterbach geplant. Unsere Priorität liegt darin, die Auswirkungen der Bauarbeiten so minimal wie möglich für unsere Fahrgäste zu halten, weshalb die Modernisierungsarbeiten einem sehr straffen Zeitplan folgen“, betont NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Die Bauarbeiten finden abschnittsweise laut folgendem Zeitplan statt:• 16. Februar bis 22. Februar 2026 – Abschnitt Laubenbachmühle bis Mariazell• 23. Februar bis 01. März 2026 – Abschnitt Ober-Grafendorf bis Mariazell• 02. März bis 03. April 2026 – Abschnitt St. Pölten Hbf bis Mariazell• 04. April bis 30. April – Abschnitt Ober-Grafendorf bis Mariazell