Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Mariazellerbahn: Bauarbeiten ab Februar
© NÖVOG/Bollwein

Sanierungspause

Mariazellerbahn: Bauarbeiten ab Februar

28.01.26, 10:18
Teilen

Von 16. Februar bis 30. April 2026 finden bei der Mariazellerbahn zwischen St. Pölten Hbf und Mariazell die alljährlichen Frühjahrs-Bauarbeiten statt. Die über 115 Jahre alte eingleisige Schmalspurstrecke wird im Sinne der Fahrgäste weiter zukunftsfit gestaltet.  

"Auf der Talstrecke stehen unter anderem ein Schwellentausch in mehreren Abschnitten, sowie die Generalsanierung der Strecke zwischen Weinburg und Kammerhof an. Auf der Bergstrecke sind Sanierungsarbeiten in mehreren Tunneln, darunter auch der Gösingtunnel, sowie die Generalsanierung samt Oberleitungserneuerung des Streckenabschnitts Erlaufklause bis Mitterbach geplant. Unsere Priorität liegt darin, die Auswirkungen der Bauarbeiten so minimal wie möglich für unsere Fahrgäste zu halten, weshalb die Modernisierungsarbeiten einem sehr straffen Zeitplan folgen“, betont NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Die Bauarbeiten finden abschnittsweise laut folgendem Zeitplan statt:• 16. Februar bis 22. Februar 2026 – Abschnitt Laubenbachmühle bis Mariazell• 23. Februar bis 01. März 2026 – Abschnitt Ober-Grafendorf bis Mariazell• 02. März bis 03. April 2026 – Abschnitt St. Pölten Hbf bis Mariazell• 04. April bis 30. April – Abschnitt Ober-Grafendorf bis Mariazell

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen