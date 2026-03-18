Oberösterreichs Restaurants dürfen sich über 13 Michelin-Sterne freuen

Zwei Betriebe sind neu im Sterne-Universum: Das Restaurant Kliemstein Vino Vitis in Linz und das Kammer5 in Ort im Innkreis.

OÖ. Ein Jahr nach dem Österreich-Comeback des MICHELIN Guide hat der international renommierte Gourmetführer seine begehrten Sterne

Auszeichnungen neu vergeben. In Oberösterreich dürfen sich zwölf Restaurants über zusammen 13 Michelin-Sterne und zwei Grüne Sterne

freuen. Zudem wurden zwei Bib Gourmands vergeben.

Mit zwei Sternen wurde erneut Philip Rachinger vom Restaurant Ois im Mühltalhof ausgezeichnet.

Elf Restaurants in Oberösterreich wurden vom MICHELIN Guide mit

einem Stern ausgezeichnet, darunter zwei Neuzugänge:

Andreas Zika im Kliemstein Vino Vitis (Linz) – neu

Adrian Schlager & Stefan Prieler im Kammer5 (Ort im Innkreis) - neu

Lukas Nagl im Restaurant Bootshaus (Traunkirchen)

Lukas Kapeller im Restaurant Kapeller (Steyr)

Lukas Kienbauer im Lukas Restaurant (Schärding)

Klemens Gold im RAU – nature based cuisine (Großraming)

Sebastian Leutgeb im Paula Gourmet Restaurant (St. Wolfgang)

Marco Barth & Sebastian Rossbach im Rossbarth (Linz)

Max Schellerer im Restaurant Tanglberg (Vorchdorf)

Philipp Lukas im VERDI Restaurant (Linz)

Elisabeth & Clemens Grabmer im Restaurant Waldschänke (Grieskirchen)

Das Restaurant Bootshaus und das RAU dürfen sich zusätzlich über den Grünen Stern für besondere Nachhaltigkeit freuen.

Die Schmiede (Pfaffing) sowie neu Der Holzpoldl (Lichtenberg bei Linz) wurden als "Bib Gourmand" ausgezeichnet, weil sie durch exzellente Küche und ein ausgezeichnetesPreis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.