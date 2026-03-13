Knalleffekt: Zwei Formel-1-Rennen abgesagt

Jetzt reagiert auch die Formel 1 auf die Eskalation im Nahen Osten. Die Königsklasse passt ihren Rennkalender an – die zwei geplanten Grand Prix in Bahrain und Saudi Arabien fallen aus.

Der eskalierende Nahost-Konflikt hat nun auch die Formel 1 erreicht. Nach Informationen von Sky Sport werden die für April geplanten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt. Die offizielle Bestätigung der Königsklasse steht zwar noch aus, doch intern soll die Entscheidung bereits gefallen sein. Der Große Preis von Bahrain war ursprünglich für den 12. April angesetzt, eine Woche später hätte in Jeddah gefahren werden sollen.

Katar & Abu Dhabi als Saisonfinale

Ganz verabschieden will sich die Formel 1 aus der Region in dieser Saison jedoch nicht. Zum Jahresende sollen weiterhin zwei Rennen im Nahen Osten stattfinden: Am 29. November ist der Grand Prix von Katar geplant, traditionell bildet Abu Dhabi am 6. Dezember das große Saisonfinale.

Hintergrund der brisanten Entwicklung ist die dramatische Eskalation im Nahen Osten. Am 28. Februar hatten Israel und die USA Angriffe auf Ziele im Iran geflogen. Teheran reagierte mit Attacken auf Israel sowie mehrere US-Militärstützpunkte in der Region. Besonders heikel: In den arabischen Golfstaaten sind tausende US-Soldaten stationiert – ausgerechnet dort, wo die Formel 1 in den kommenden Wochen hätte fahren sollen.