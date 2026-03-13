Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
BVB
© Getty

Knallhart

Dortmund-Hammer: Diese BVB-Stars müssen gehen

13.03.26, 14:12
Teilen

Der Vertrag des TOp-Verdieners wird nicht mehr verlängert. 

Bei Borussia Dortmund kündigt sich ein größerer Kaderumbruch im Sommer an. Nachdem bereits bekannt war, dass Julian Brandt den BVB verlässt, müssen nun auch zwei weitere Spieler fix gehen.

Wie der Verein am Freitag bekanntgab, werden die Verträge von Salih Özcan und Niklas Süle nicht verlängert - beide Spieler können somit im Sommer ablösefrei wechseln.

Wenig überraschend

Wirklich überraschend kommen die Trennungen nicht. Süle ist mit 14 Mio. Euro Jahresgehalt der Top-Verdiener im Klub, seine Leistungen auf dem Platz enttäuschten zuletzt aber immer häufiger. Özcan sollte eigentlich schon letzten Sommer abgegeben werden, damals fand sich allerdings kein Abnehmer.

Auf neue Neuzugänge müssen die Fans noch warten. Nach dem blamablen Aus in der Champions League wird der Gürtel aber wohl enger geschnallt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen