Dortmund-Hammer: Diese BVB-Stars müssen gehen

Der Vertrag des TOp-Verdieners wird nicht mehr verlängert.

Bei Borussia Dortmund kündigt sich ein größerer Kaderumbruch im Sommer an. Nachdem bereits bekannt war, dass Julian Brandt den BVB verlässt, müssen nun auch zwei weitere Spieler fix gehen.

Wie der Verein am Freitag bekanntgab, werden die Verträge von Salih Özcan und Niklas Süle nicht verlängert - beide Spieler können somit im Sommer ablösefrei wechseln.

Wenig überraschend

Wirklich überraschend kommen die Trennungen nicht. Süle ist mit 14 Mio. Euro Jahresgehalt der Top-Verdiener im Klub, seine Leistungen auf dem Platz enttäuschten zuletzt aber immer häufiger. Özcan sollte eigentlich schon letzten Sommer abgegeben werden, damals fand sich allerdings kein Abnehmer.

Auf neue Neuzugänge müssen die Fans noch warten. Nach dem blamablen Aus in der Champions League wird der Gürtel aber wohl enger geschnallt werden.