Offiziell: Kicker-Duo ist für das ÖFB-Team spielberechtigt
© getty

Vor WM 2026

Offiziell: Kicker-Duo ist für das ÖFB-Team spielberechtigt

10.03.26, 10:41
Teilen

Hin und her gingen die Gerüchte um einen Nationenwechsel, vor allem bei Paul Wanner. Der 20-Jährige ist für Deutschland und Österreich spielberechtigt, fällte die Entscheidung jetzt aber für Rot-Weiß-Rot. Nun ist er von der FIFA offiziell freigegeben, ebenso wie ein BVB-Juwel.

Am 16. März nominiert Ralf Rangnick seinen Kader für zwei der letzten drei Testspiele vor der WM 2026, am 27. März gegen Ghana und am 31. März gegen Südkorea. Es gilt als die letzte echte Chance für die Teilnahme am Großevent.

Pünktlich eine Woche davor verkündete Wanner seine Entscheidung pro Österreich, welche von der FIFA nun die Freigabe erhielt. Der Offensivspieler darf für Österreich spielen, eine Nominierung für die Tests scheint naheliegend - aber nicht bestätigt.

Wanner & Chukwuemeka im Duell um Kaderplatz

Ebenso berechtigt ist seit 9. März Carney Chukwuemeka. Der Engländer wurde in Wien geboren, hält mit Nigeria sogar noch einen dritten Pass. Auch beim 22-Jährigen fiel die Wahl aber auf Österreich. Im zentralen Mittelfeld hat er zwar harte Konkurrenz im ÖFB-Team, doch auch bei ihm ist eine Probe aufs Exempel nicht unmöglich.

Carney Chukwuemeka
© Getty

Chukwuemeka, der aus der Jugend von Aston Villa und Chelsea im Sommer für 20 Millionen Euro nach Dortmund wechselte, ist dort fester Bestandteil, wenn auch meist von der Bank. In 30 Einsätzen steht er bei drei Toren und zwei Vorlagen.

Paul Wanner ist bei PSV Eindhoven mittlerweile fix in der ersten Elf und steht bei sehr ähnlichen Werten: Vier Tore und drei Vorlagen in 27 Partien. Als (offensive) Mittelfeldspieler könnten beide um einen Platz im Kader kämpfen, auch wenn Wanner ebenfalls eine Option am Flügel wäre.

