Konrad Laimer
© Getty

Wirbel um ÖFB-Star

FC Bayern: Knallhart-Ansage an Konrad Laimer

10.03.26, 06:56
Die Gespräche mit dem ÖFB-Star liegen auf Eis. 

Wie berichtet, läuft der Vertrag von Konrad Laimer beim FC Bayern im kommenden Jahr aus. Beide Seiten können sich eine Verlängerung vorstellen, dennoch liegen die Gespräche derzeit auf Eis. „Wir würden gerne mit Konni verlängern. Gespräche gab es, momentan ruht es. Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen, die müssen zusammenpassen in irgendeiner Art und Weise. Das tun sie momentan nicht, aber das ist auch nicht schlimm“, so Sportvorstand Max Eberl.

Es geht ums Geld

Grund für die Verstimmung ist die Gehaltsvorstellung des Österreichers. Laimer verdient aktuell rund neun Millionen Euro pro Jahr. Da der 28-Jährige beim deutschen Meister aber absoluter Leistungsträger ist, fordert er eine deutliche Gehaltsanpassung. Wie die BILD berichtet, fordert der ÖFB-Star noch deutlich mehr als die bisher kolportierte Gehaltserhöhung auf 15 Millionen Euro pro Jahr – zu viel für den FC Bayern.

Die knallharte Ansage der Münchner: Wenn Laimer keine Abstriche macht, dann wird der Vertrag nicht verlängert. Der Österreicher wird beim deutschen Meister zwar sehr geschätzt, man ist zu einem solchen Gehaltssprung aber dennoch nicht bereit. Dabei spielt auch Laimers Alter eine Rolle. Bei Vertragsende im Sommer 2027 ist der ÖFB-Star bereits 30.

